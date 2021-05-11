В России предложили ввести штрафы за выброшенных на улицу домашних животных

В России могут ввести штрафы за выброшенных на улицу домашних питомцев. Также наказание предусмотрено за нарушения правил содержания животных в муниципальных приютах, цирках и зоопарках.
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Фото: Shutterstock.com
Поправки, направленные на защиту домашних животных, подготовлены главой думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым и председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Депутаты предлагают ввести следующие штрафы:
- За выброшенных на улицу домашних животных — до 30 тысяч рублей
- Нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах, несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев — до 50 тысяч рублей
- Содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию — до 150 тысяч рублей
- Нарушения при содержании животных в цирках и зоопарках — до 200 тысяч рублей
- Также предусмотрена административная ответственность за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния — штраф до 100 тысяч рублей
Бурматов и Крашенинников направили пакет поправок в правительство для получения отзыва. После этого законопроект собираются внести на рассмотрение Государственной думы.
Напомним, в Петербурге начнут следить в том числе за содержанием, выгулом и торговлей четвероногих. Кроме того, у россиян могут начать конфисковывать животных за жестокое обращение. Депутаты Госдумы планируют дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях соответствующими поправками.
Ранее депутаты петербургского ЗакСа выступили также с предложением разработать единые правила посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов с животными. По их замыслу, документ должен дать право россиянам приходить в гипермаркеты и различные заведения общепита со своими питомцами. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму и на деле, в случае его принятия, у кабмина появится возможность запретить россиянам ходить в заведения общепита с собаками и кошками. Кроме того, депутаты Петербурга предложили ограничить количество собак и кошек в одной квартире.
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