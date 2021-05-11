В России предложили ввести штрафы за выброшенных на улицу домашних животных

Поправки, направленные на защиту домашних животных, подготовлены главой думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимиром Бурматовым и председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым. Депутаты предлагают ввести следующие штрафы:

За выброшенных на улицу домашних животных — до 30 тысяч рублей

Нарушение правил содержания животных в муниципальных приютах, несоблюдение требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев — до 50 тысяч рублей

Содержание и использование животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию — до 150 тысяч рублей

Нарушения при содержании животных в цирках и зоопарках — до 200 тысяч рублей

Также предусмотрена административная ответственность за жестокое обращение с животными при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния — штраф до 100 тысяч рублей

Бурматов и Крашенинников направили пакет поправок в правительство для получения отзыва. После этого законопроект собираются внести на рассмотрение Государственной думы.