Депутаты Петербурга предложили ограничить количество собак и кошек в одной квартире

Глава Комитета по законодательству Петербурга:

Сейчас на федеральном уровне никаких нормативов на этот счёт нет. У нас в Петербурге до сих пор действует решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов от 1982 года, по которому одна семья не может иметь больше одной кошки и собаки. То есть люди, у которых в квартире живут две небольшие собаки, являются нарушителями, сами того не зная. Очевидно, что такую ситуацию нельзя считать нормальной.

При этом, если мы признаем данное решение утратившим силу, может сложиться правовой пробел и тогда вообще никаких ограничений не будет. Чтобы этого не допустить, мы планируем обратиться в Госдуму с предложением предоставить регионам дополнительные полномочия. Насколько мне известно, на проблему уже обратил внимание и губернатор Петербурга, и мы, со своей стороны, обязательно его поддержим в этом вопросе.