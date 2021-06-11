В России предложили запретить выгуливать собак людям в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет

Как пишут «Известия», правительство поддержало законопроект сенаторов «О внесении изменений в статьи 7 и 13 ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Поправки предполагают введение запрета на выгул собак лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а также детям младше 14 лет.

Кроме того, для обеспечения безопасности россиян властям предлагают разрешить устанавливать требования к длине поводка при выгуле собак. А ради соблюдения интересов жильцов многоквартирных домов — регулировать предельное количество домашних животных, содержащихся в квартире, и запретить использовать коридоры и лестничные клетки для этих целей.

В «Единой России» назвали законопроект резонансной инициативой, требующей дополнительного обсуждения. В «Справедливой России» считают документ заслуживающим поддержки. В ЛДПР законопроект поддерживают. «Посмотрите, сколько людей у нас гибнет или страдает от нападения бойцовских собак, которых выгуливают без намордника или без поводка. Но главное, чтобы это решалось через диалог зоозащитников, общественных активистов, работающих на земле, и чиновников, чтобы не вызвать негатива общества», — отметил зампред фракции Ярослав Нилов.

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев полагает, что новые нормы можно поддержать, особенно в части запрета в пьяном виде выгуливать собак. Одобрил он и ограничение, касающееся детей младше 14 лет, ведь в этом возрасте граждане не несут никакой ответственности. В то же время он отметил, что владельцы животных и так сегодня находятся в угнетенном состоянии из-за постоянного ужесточения законодательства.