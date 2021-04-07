Петербургские депутаты предложили разработать единые для России правила посещения магазинов и кафе людьми с животными

Поправки планируется внести в Федеральный закон об ответственном обращении с животными, авторы законопроекта — депутаты Денис Четырбок и Сергей Никешин. Документ, разработанный ими, был утвержден сегодня, 7 апреля, на пленарном заседании Законодательного собрания Петербурга. Также инициативу поддержал Совет законодателей при Федеральном собрании, рекомендовав внести ее на рассмотрение в Госдуму.

По мнению депутатов, правительство России должно разработать единые для всей страны правила, по которым покупатели смогут приходить в гипермаркеты и различные заведения общепита со своими домашними животными. Сейчас же, поясняют парламентарии, этот вопрос «отдан на откуп владельцам заведений, которые сами определяют, пускать на свою территорию животных или нет».

Как подчеркивает Четырбок, ни о каком запрете прохода в магазин с животными в законопроекте речи не идет. «Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак», — отметил он.