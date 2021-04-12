В России могут запретить посещение кафе и магазинов с собаками. Петербургские депутаты предлагали разрешить

В случае принятия закона у кабмина появится возможность запретить россиянам ходить в заведения общепита с собаками и кошками — в частности из-за того, что «периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятий общественного питания в сопровождении животного-компаньона».

«На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим», — говорится в пояснительной записке.

Предложение петербургских депутатов Дениса Четырбока и Сергея Никешина разработать правила посещения кафе и магазинов для людей с животными уже поддержали на федеральном уровне. По словам председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, закон «позволит создать условия для отдыха, досуга, приема пищи в заведениях общепита для владельцев животных». Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает, что к разработке законопроекта необходимо подключить «экспертные сообщества, кинологов, рестораторов, чтобы найти единую точку зрения, что вот с этой собакой, условно говоря, можно пройти, а с этой нельзя».

Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отмечает, что в «правилах оказания услуг общепита и правилах продажи товаров, утвержденных правительством в конце прошлого года, вопрос о праве или отсутствии права потребителей находиться в помещениях, предназначенных для их обслуживания, с домашними животными никак не определено», поэтому «законопроект предлагает восполнить этот пробел».