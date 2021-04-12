В России могут запретить посещение кафе и магазинов с собаками. Петербургские депутаты предлагали разрешить

Депутаты Законодательного собрания Петербурга выступили с предложением разработать единые правила посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов с животными. По их замыслу, документ должен дать право россиянам приходить в гипермаркеты и различные заведения общепита со своими питомцами. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму и на деле, в случае его принятия, у кабмина появится возможность запретить россиянам ходить в заведения общепита с собаками и кошками.
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Фото: Shutterstock.com
По замыслу авторов инициативы, правительство России должно разработать единые для всей страны правила, по которым покупатели смогут приходить в гипермаркеты и различные заведения общепита со своими домашними животными. Сейчас же, поясняют парламентарии, этот вопрос «отдан на откуп владельцам заведений, которые сами определяют, пускать на свою территорию животных или нет».
«Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак», — отмечал ранее инициатор законопроекта Денис Четырбок.
Законопроектом, уже внесенным на рассмотрение в Госдуму, предлагается наделить правительство России «полномочием по установлению требований к посещению гражданами, имеющими при себе животных, организаций, оказывающих услуги общественного питания и организаций, осуществляющих торговлю продовольственными товарами», говорится в пояснительной записке.
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Фото: Shutterstock.com
В случае принятия закона у кабмина появится возможность запретить россиянам ходить в заведения общепита с собаками и кошками — в частности из-за того, что «периодически возникают как конфликтные ситуации на почве загрязнения животными окружающего общественного пространства, так и недопонимание со стороны добросовестных владельцев собак в вопросе о том, возможно ли посещение предприятий общественного питания в сопровождении животного-компаньона».
«На практике сложилась ситуация, при которой граждане, имеющие при себе собак мелких пород, не расстаются с ними при посещении не только кафе, ресторанов и иных предприятий общественного питания, но и продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов. Зачастую граждане размещают таких собак в корзинках и тележках, используемых для переноски продуктов от прилавков до касс, при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим», — говорится в пояснительной записке.
Предложение петербургских депутатов Дениса Четырбока и Сергея Никешина разработать правила посещения кафе и магазинов для людей с животными уже поддержали на федеральном уровне. По словам председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, закон «позволит создать условия для отдыха, досуга, приема пищи в заведениях общепита для владельцев животных». Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров считает, что к разработке законопроекта необходимо подключить «экспертные сообщества, кинологов, рестораторов, чтобы найти единую точку зрения, что вот с этой собакой, условно говоря, можно пройти, а с этой нельзя».
Председатель Союза потребителей России Петр Шелищ отмечает, что в «правилах оказания услуг общепита и правилах продажи товаров, утвержденных правительством в конце прошлого года, вопрос о праве или отсутствии права потребителей находиться в помещениях, предназначенных для их обслуживания, с домашними животными никак не определено», поэтому «законопроект предлагает восполнить этот пробел».
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