ЦБ поднял ключевую ставку: что это значит и обуздает ли инфляцию? Максимально просто и коротко

ЦБ повысил ставку рефинансирования. Что это значит и зачем это сделано?
Наш ЦБ проводит политику таргетирования инфляции. Это значит, что он использует доступные ему инструменты для того, чтобы инфляция не слишком отклонялась от целевого значения (таргета), в данный момент это 4%. Когда инфляция выше целевого значения, Банк России предпринимает попытки ее понизить.
Ставка рефинансирования (ключевая ставка) — это процент, под который ЦБ кредитует банки, если им вдруг не хватает средств. Это означает, что банки выдают кредиты по ставке выше, чем ключевая — они не могут давать в долг дешевле, чем сами могут взять в долг у Банка России. Проще говоря, если ставка рефинансирования растет, это делает кредит дороже. Если кредиты дороже, то фирмы и люди меньше их берут. В таком случае падают и траты, что сдерживает так называемую инфляцию спроса, то есть ситуацию, когда спрос в экономике в целом растет быстрее предложения (что приводит к тому, что предприятия повышают цены).
Повышение ставки говорит о том, что в нашей экономике инфляция превышает целевое значение (по последним данным она больше 7% в год, а цель, напомним, 4%). Центробанк может повышать ставку на разную величину (чаще всего, он меняет ее на значения кратные 0,25 процентного пункта). Чем больше ЦБ повышает ставку за один раз, тем больше он видит опасность высокой инфляции, и тем сильнее он хочет снизить рост кредитования и потенциальный рост цен. В данном случае ЦБ поднял ставку немного больше, чем ожидало большинство аналитиков. Тем самым он посылает сигнал, что намерен серьезно бороться с инфляцией теми мерами, которые ему доступны.
То есть это позволит остановить инфляцию?
Вряд ли это поможет существенно снизить инфляцию. С одной стороны, у нас действительно были эффекты роста спроса — экономика восстанавливалась после ковида, был инициирован ряд дополнительных выплат гражданам, стало намного сложнее отправится на отдых в другие страны, поэтому люди ездят по России и тратят деньги внутри страны. Это действительно частично влияет на инфляцию.
Но есть и не менее важный фактор, действующий сейчас — инфляция предложения. Это ситуация, когда какие-то товары дорожают по объективным причинам, из-за чего производители повышают на них цены. Сейчас во всем мире подорожало продовольствие — это эффект неурожая в ряде регионов из-за разного рода природных катаклизмов, а также, как ни странно, эффект от перехода к «зеленой» экономике — рост производства биотоплива (на основе растений) приводит к снижению посевных площадей сельскохозяйственных культур для еды.
Кроме того, растут цены на нефть и газ вследствие как влияния все тех же природных катаклизмов, так и снижения инвестиций в добычу нефти и газа в последние несколько лет (в силу разных причин). Кроме того, ФРС (Федеральная резервная система — Центробанк США) и ЕЦБ (Европейский Центробанк) держат свои ставки низкими и позволяют своим банковским системам выдавать много кредитов. А когда денег много, их покупательная способность ниже, а цены на товары и услуги — выше. Поскольку Россия интегрирована в мировую экономику, на нас и это тоже влияет. В сумме получаем сразу несколько факторов в пользу инфляции предложения.
К сожалению, от инфляции предложения повышение ставок процента спасает только отчасти — цены все равно продолжат расти, так как они растут на ряд продуктов во всем мире. Но это позволит нашей экономике накапливать меньше кредитов, по которым может быть сложно расплатиться. Тем не менее, инфляция будет замедляться с трудом, а темпы экономического роста также замедлятся (ведь фирмы будут брать меньше кредитов для развития). Это не значит, что наш ЦБ принял плохое решение. Это значит, что в этой ситуации он не может полностью контролировать ситуацию и исправить последствия как проблемной денежно-кредитной политики других стран, так и решить проблему с продовольствием или нефтью и газом.
А почему подъем ставки влияет на курсы валют?
Это скорее совпадение по времени. Доллар и евро дешевеют относительно рубля из-за двух основных причин. Во-первых, растут цены на нефть и газ (а мы, как известно, много их экспортируем). Значит, к нам притекает больше иностранной валюты, полученной в качестве оплаты за полезные ископаемые. Если при этом не становится больше рублей, логично, что за каждый доллар или евро дают меньше рублей.
Во-вторых, начался налоговый период — когда крупные компании платят налоги за очередной квартал. Многие фирмы для этого обменивают валюту со своих счетов на рубли. Получается, что иностранной валюты становится еще больше, тогда как рублей не прибавилось. Действия нашего ЦБ здесь влияют только очень косвенно — он показал, что последовательно придерживается заявленной политики, что позитивно влияет на настроения инвесторов, в том числе и иностранных. Они продолжают держать наши ценные бумаги или даже покупают их еще в свои портфели. Это значит, что на рубли сохраняется повышенный спрос, а спрос на иностранную валюту — ниже.
#Доллар упал. 70.1345 руб/#usd. (↓$-0.728) 💵⬇ pic.twitter.com/HoS0CZD2qp— Курсы валют к рублю (@rublecur) October 25, 2021
Что все это значит для простых людей?
К сожалению, кредит станет дороже, а темпы инфляции будут снижаться очень медленно. Но падение стоимости иностранных валют позволит и немного ее замедлить — мы довольно много покупаем товаров других стран, и если их валюта стала дешевле, нам дешевле покупать их. Поэтому инфляция при отсутствии новых проблем начнет стабилизироваться. Но вряд ли это произойдет быстро, полагаю, что это уже понимают и фирмы, и потребители.
Покупать иностранную валюту стоит только в том случае, если она вам зачем-то нужна. Пытаться заработать на колебаниях обменного курса — затея не для слабонервных, и я ее не рекомендую. Возможно, что между написанием этого комментария и его публикацией произойдет что-то, что полностью изменит ситуацию. Поэтому не стоит делать резких движений. По поводу процентных ставок ЦБ подал ясный сигнал, что продолжит поднимать ставку, если инфляция не начнет снижаться. Так что сейчас явно не лучший момент взять кредит без особой надобности и срочности.
Как на все это влияет локдаун?
Локдаун на все это не влияет никак, по крайней мере пока. Влияние локдауна будет значимым, если он будет введен во многих странах и продлится долго.
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