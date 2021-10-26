ЦБ поднял ключевую ставку: что это значит и обуздает ли инфляцию? Максимально просто и коротко

ЦБ повысил ставку рефинансирования. Что это значит и зачем это сделано?

Наш ЦБ проводит политику таргетирования инфляции. Это значит, что он использует доступные ему инструменты для того, чтобы инфляция не слишком отклонялась от целевого значения (таргета), в данный момент это 4%. Когда инфляция выше целевого значения, Банк России предпринимает попытки ее понизить.

Ставка рефинансирования (ключевая ставка) — это процент, под который ЦБ кредитует банки, если им вдруг не хватает средств. Это означает, что банки выдают кредиты по ставке выше, чем ключевая — они не могут давать в долг дешевле, чем сами могут взять в долг у Банка России. Проще говоря, если ставка рефинансирования растет, это делает кредит дороже. Если кредиты дороже, то фирмы и люди меньше их берут. В таком случае падают и траты, что сдерживает так называемую инфляцию спроса, то есть ситуацию, когда спрос в экономике в целом растет быстрее предложения (что приводит к тому, что предприятия повышают цены).

Повышение ставки говорит о том, что в нашей экономике инфляция превышает целевое значение (по последним данным она больше 7% в год, а цель, напомним, 4%). Центробанк может повышать ставку на разную величину (чаще всего, он меняет ее на значения кратные 0,25 процентного пункта). Чем больше ЦБ повышает ставку за один раз, тем больше он видит опасность высокой инфляции, и тем сильнее он хочет снизить рост кредитования и потенциальный рост цен. В данном случае ЦБ поднял ставку немного больше, чем ожидало большинство аналитиков. Тем самым он посылает сигнал, что намерен серьезно бороться с инфляцией теми мерами, которые ему доступны.