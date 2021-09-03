Центробанк опубликовал сценарии развития экономики, один из них — мировой кризис. Почему и как готовиться — отвечает экономист

Если кризис все же будет, как он на простом жителе России и, в частности, Петербурга?

Основное последствие кризиса – сокращение экономической активности (отрицательный экономический рост). Мы видели это в 2020 году, когда к этому привели противопандемийные меры. Это означает, что в среднем будут меньше доходы, меньше заработная плата, может вырасти безработица. В Петербурге, как и в других крупных городах, последствия могут быть менее заметными, чем в небольших городах или сельской местности, но они все равно будут.

Можно ли как-то подготовится к такому развитию событий простому человеку?

Я не считаю себя вправе давать советы, поэтому ограничусь рассуждениями из области здравого смысла. Жить в перманентном ожидании кризиса — не очень хорошая идея. Но в жизни каждого может случиться личный кризис, даже если в экономике в целом все хорошо. Поэтому на мой взгляд важно создать личную подушку безопасности в достаточно консервативном варианте — сделать вклад в банке (в пределах застрахованной суммы).

Можно купить облигации федерального займа, но стоит понимать, что это беспроигрышная идея, если держать их до погашения, а не пытаться купить подешевле и продать подороже. Покупать валюту имеет смысл в том случае, если она нужна – для планируемых поездок, каких-то выплат. Покупать валюту как защитный инструмент стоит только в том случае, если вложенная сумма не может срочно понадобиться – обменный курс валюты может резко колебаться, поэтому покупать валюту стоит только с расчетом держать ее длительное время, пока курс не станет благоприятным. Если нет рублевой подушки безопасности, покупка валюты может быть не самым разумным вложением.

А что насчет базового сценария?

Он предполагает, что мировая экономика вполне стабильно восстанавливается после пандемии, мировая инфляция оказалась временным явлением, цены на нефть на достаточно высоком уровне, наша экономика стабильно растет на 2-3% в год. Дать оценку, с какой вероятностью этот сценарий реализуется, я не возьмусь, но в целом, если не будет серьезных ухудшений эпидемиологической ситуации, экономика будет расти.