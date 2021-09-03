Центробанк опубликовал сценарии развития экономики, один из них — мировой кризис. Почему и как готовиться — отвечает экономист

Центробанк РФ опубликовал доклад, в котором рассказал о возможных сценариях развития российской и мировой экономики. В качестве одного из вариантов развития событий в документе указан мировой экономический кризис, который может разразится уже в 2023 году. Редакция «Собака.ru» попросила декана факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлию Вымятнину объяснить: насколько вероятен кризис и что делать в его ожидании простому россиянину.
Что за доклад представил Центральный банк?
Каждый год Банк России публикует так называемые «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики» на ближайшие три года. Это документ, в котором тщательно анализируются события и действия Банка России последнего года и даются прогнозы на будущее. Прогнозы всегда включают базовый сценарий — тот вариант развития событий, который Банк России считает наиболее вероятным, а также несколько альтернативных сценариев, которые возможны, но менее вероятны.
В каком из этих вариантов говорится о кризисе?
Прогноз, связанный с мировым финансовым кризисом в 2023 году относится к разряду альтернативных сценариев. Это означает, что Банк России на данный момент не считает его наиболее вероятным. Также ЦБ рассматривает еще два альтернативных сценария: усиления пандемии и сценарий глобальной инфляции.
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Чем эти сценарии грозят нам всем?
Если посмотреть на три альтернативных сценария, то все они в разной степени неблагоприятны для России. Усиление пандемии означает снижение спроса на нефть, а следовательно — снижение ее цены и соответствующих поступлений в бюджет. Усиление пандемии также будет означать возврат ограничительных мер и снижение деловой активности. Банк России полагает, что накопленный опыт реагирования на распространение вируса позволит нам обойтись в этом сценарии без значительных потерь — наша экономика не вырастет, но и не «провалится».
Сценарий с глобальной инфляцией означает, что наблюдаемый рост цен, связанный с ограничениями и перебоями поставок в международной торговле, может оказаться не временным явлением, как сейчас считается, а более устойчивым. Тогда многие Центробанки (как и наш Банк России) будут вынуждены принять меры, способствующие замедлению инфляции — поднять ставку процента. Более высокая ставка процента означает, что снизится спрос на кредит, а вместе с этим замедлится и общий спрос в экономике, что будет сдерживать цены.
В таком сценарии вероятно, что цены на нефть будут несколько выше, чем в базовом сценарии. Казалось бы, для российской экономики это хорошо. Но более высокие цены на товары, включая нефть, ведут к росту издержек предприятий, в том числе в России. Поэтому в таком случае наша инфляция будет подогреваться не столько высоким спросом со стороны потребителей, сколько высокими издержками производителей. Банку России, чтобы справиться с инфляцией, придется существенно поднять ставку процента, а это значит, что меньше будет не только потребительского кредита, но и инвестиций. А замедление инвестиций означает замедление экономического роста в будущем.
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А если рассматривать кризисный сценарий?
В этом случае не просто сохраняется высокая инфляция и Центробанки повышают ставки процента, как в вышеописанном сценарии. В этом случае проявятся проблемы на мировых финансовых рынках. В условиях низких ставок процента на финансовых рынках довольно много денежных средств, размещаемых, в том числе и финансовыми институтами. Если рост ставок процента в условиях высокой инфляции будет для финансового рынка ожидаем, то случится сценарий глобальной инфляции. Если же финансовые рынки неверно оценят перспективы и скорость роста ставок процента, неожиданный рост стоимости заемных средств может привести к необходимости быстро продать часть ценных бумаг на финансовом рынке. Если таких продаж будет много, это приведет к резкому снижению цен активов на финансовых рынках с последующим усугублением ситуации. Ситуация может оказаться аналогичной ситуации 2008-2009 гг. В таких условиях цены на нефть упадут, и в этом сценарии российская экономика уже покажет спад.
Какова вероятность такого развития событий?
Из того сценария, который представил Банк России, можно сделать вывод, что в ближайшем, 2022 году, Банк России кризиса не ожидает. А вот ожидать ли кризиса в 2023 или 2024 году (или позднее) — пока такой вывод сделать сложно. Можно лишь сказать, что такое развитие событий не является наиболее вероятным.
В принципе, ситуация может разрешиться и без кризиса, если реализуется сценарий с глобальной инфляцией. В этом случае все равно будет наблюдаться снижение цен активов на финансовых рынках и отток капитала с так называемых развивающихся рынков (сюда относится и Россия), но движение будет более плавным, не затрагивающим всю экономику всех стран одномоментно, как в случае с кризисом.
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Если кризис все же будет, как он на простом жителе России и, в частности, Петербурга?
Основное последствие кризиса – сокращение экономической активности (отрицательный экономический рост). Мы видели это в 2020 году, когда к этому привели противопандемийные меры. Это означает, что в среднем будут меньше доходы, меньше заработная плата, может вырасти безработица. В Петербурге, как и в других крупных городах, последствия могут быть менее заметными, чем в небольших городах или сельской местности, но они все равно будут.
Можно ли как-то подготовится к такому развитию событий простому человеку?
Я не считаю себя вправе давать советы, поэтому ограничусь рассуждениями из области здравого смысла. Жить в перманентном ожидании кризиса — не очень хорошая идея. Но в жизни каждого может случиться личный кризис, даже если в экономике в целом все хорошо. Поэтому на мой взгляд важно создать личную подушку безопасности в достаточно консервативном варианте — сделать вклад в банке (в пределах застрахованной суммы).
Можно купить облигации федерального займа, но стоит понимать, что это беспроигрышная идея, если держать их до погашения, а не пытаться купить подешевле и продать подороже. Покупать валюту имеет смысл в том случае, если она нужна – для планируемых поездок, каких-то выплат. Покупать валюту как защитный инструмент стоит только в том случае, если вложенная сумма не может срочно понадобиться – обменный курс валюты может резко колебаться, поэтому покупать валюту стоит только с расчетом держать ее длительное время, пока курс не станет благоприятным. Если нет рублевой подушки безопасности, покупка валюты может быть не самым разумным вложением.
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А что насчет базового сценария?
Он предполагает, что мировая экономика вполне стабильно восстанавливается после пандемии, мировая инфляция оказалась временным явлением, цены на нефть на достаточно высоком уровне, наша экономика стабильно растет на 2-3% в год. Дать оценку, с какой вероятностью этот сценарий реализуется, я не возьмусь, но в целом, если не будет серьезных ухудшений эпидемиологической ситуации, экономика будет расти.
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В завершении хотелось бы спросить: кажется, мы не успели оправится от предыдущего кризиса, а теперь уже опасаемся следующего. Почему кризисы стали случаться так часто?
Я бы не стала говорить, что кризисы стали в целом случаться часто. В России был кризис 1998 года – отголосок Азиатского кризиса 1997 года, потом был мировой кризис 2008-2009 годов. Кризис конца 1990-х гг. многие страны не затронул или затронул мало. Не факт, что нас ждет кризис в 2023 году или вообще в ближайшее время. Поэтому вопрос о частоте кризисов дискуссионный.
Но можно говорить, во-первых, о том, что в условиях глобализации и цифровизации финансовых рынков локальные проблемы могут значительно легче перерасти в глобальные.
Во-вторых, мировая финансовая система очень сильно зависит от доллара и от ситуации с финансами в США. Как только инвесторам кажется, что могут наступить плохие времена, они стремятся переложить свои средства в наиболее надежные активы, к которым относятся, в частности, облигации госдолга США, начинается бегство из тех самых стран с развивающимися рынками. И поскольку сейчас очень легко продать ценные бумаги в одной стране и купить в другой, а инвесторы легко могут в режиме реального времени отслеживать ситуацию на разных рынках, как только появляются первые признаки ухода в более надежные инструменты, все больше инвесторов следуют этому же плану.
Это проблема «стадного поведения», когда все боятся не успеть вскочить в вагон уходящего поезда. Результатом становится излишняя волатильность (колебания цен акций и облигаций) на финансовых рынках, которая опасна для не очень развитых финансовых рынков, где не так много надежных ценных бумаг. Метания инвесторов между финансовыми рынками разных стран сказываются и обменных курсах валют, что может спровоцировать серьезные проблемы для тех стран, где большой объем заимствований не в собственной валюте, а в какой-то иной (чаще всего, в долларах США).
Так что я бы говорила не столько об увеличении частоты, сколько о повышении вероятности, что каждая отдельная проблема на финансовом рынке приведет к глобальным проблемам и кризису. И конечно, стоит помнить, что экономическое развитие в принципе циклично, за ростом следует спад, который сменяется ростом.
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