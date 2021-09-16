Цены на продукты во всем мире стали дороже, чем когда-либо за последние 60 лет

Как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), цены на продукты во всем мире только за август 2021 года подорожали на 33% по сравнению с прошлым годом и побили рекорд 1970-х годов. Основной причиной роста стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса, также рекордному подорожанию поспособствовали экстремальные погодные условия, вызванные глобальным потеплением.

Активное восстановление экономик после пандемии увеличило расходы на грузоперевозки и удобрения и нарушило цепочки поставок. Кроме того, многие страны столкнулись с нехваткой рабочей силы после отмены локдауна. Из-за истощения золотовалютных резервов ряд государств стал импортировать меньше продуктов.

Правительства стран — от от Европы до Турции и Индии — раздают еду в качестве гуманитарной помощи и подталкивают ретейлеров к снижению цен, а также изменяют правила торговли, чтобы смягчить воздействие кризиса на потребителей. Тяжелее остальных переживают рост цен развивающиеся страны, где продукты питания являются основной статьей расходов домохозяйств.

По мнению экспертов, власти не смогут справиться с ситуацией вокруг роста цен на продукты самостоятельно. «Правительства могут на некоторое время вмешаться и взять на себя обязательство поддерживать более низкие потребительские цены. Но они не могут делать это бесконечно», — считает старший научный сотрудник вашингтонского Института международной экономики Петерсона Каллен Хендрикс.

Из-за роста цен на продукты правительствам приходится иметь дело с возрастающим недовольством населения. Продовольственная инфляция вызвала серию беспорядков в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, а дефицит на Кубе вызвал крупнейшие протесты последних десятилетий. По словам научного сотрудника по глобальному устойчивому развитию в Уорикском университете Великобритании Аластера Смита, жителям Ближнего Востока купить еду сейчас стало труднее, чем во время протестов 2011 года. «Продовольствие сегодня дороже, чем на протяжении большей части современной истории», — резюмировал он.

Напомним, еще в мае цены производителей пищевых продуктов в России выросли на 6,4%. Таким образом, рост за год составил 16%. А уже в июне годовая инфляция в стране достигла 6,5% — впервые с 2016 года.