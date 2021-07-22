Готов ли Петербург перейти на зеленую энергетику, и действительно ли она такая уж зеленая?

На какой машине стоять в пробке, с бензиновым или электрическим двигателем, разницы нет. Я как представитель компании, которая отвечает за развитие городского электротранспорта, против роста количества машин в городе, неважно, на каком топливе они будут передвигаться. Приоритетом остается развитие городского общественного транспорта, повышение его конкурентноспособности.

Экологичность электрокаров нивелируется затратами на утилизацию батарей, равно как и недостатком самой электроэнергии. Мне сложно представить, откуда человечество возьмет дополнительные мощности для приведения в движение миллиардов машин. Невозможно взять и увеличить вдвое вырабатываемую электроэнергию. Электричество – это ограниченный ресурс. В мире сегодня лишь около 3 млн электромобилей. Это ничтожное число по сравнению с 56 млн машин в одной только России. Имея такие цифры, очень сложно говорить о сформировавшемся рынке. И прежде, чем начать его формировать, было бы полезно сесть и все посчитать.