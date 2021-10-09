Число безработных в Петербурге сократилось в четыре раза за год

По данным Смольного, в январе 2021 года на учете состояло свыше 90 тысяч безработных. Сейчас число вакансий по сравнению с октябрем прошлого года выросло почти вдвое — в базе 50 тысяч предложений. При этом больше всего работников не хватает в сфере строительства и недвижимости, а также в производственной отрасли. Большой спрос на персонал и в организациях сферы гостеприимства, добавили в пресс-службе.

Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе зафиксирован один из самых низких уровней безработицы в стране. «Этого удалось добиться за счет открытия новых производств и загрузки действующих предприятий длительными и стабильными заказами. Несмотря на пандемию, город продолжил программы поддержки бизнеса и тех, кто только собирается начать свое дело. Кроме того, мы создали условия для временной занятости наших жителей и расширили меры социальной поддержки, направленные на повышение доходов малоимущих горожан», — отметил он.