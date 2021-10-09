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Число безработных в Петербурге сократилось в четыре раза за год

По сравнению с прошлым годом количество безработных в Петербурге уменьшилось в четыре раза. Осенью 2020 года в городе был достигнут пик безработицы, связанный с пандемией, — 109 тысяч человек. Сейчас это число снизилось до 25 тысяч. Об этом пишет пресс-служба Смольного.

По данным Смольного, в январе 2021 года на учете состояло свыше 90 тысяч безработных. Сейчас число вакансий по сравнению с октябрем прошлого года выросло почти вдвое — в базе 50 тысяч предложений. При этом больше всего работников не хватает в сфере строительства и недвижимости, а также в производственной отрасли. Большой спрос на персонал и в организациях сферы гостеприимства, добавили в пресс-службе.

Как рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов, в городе зафиксирован один из самых низких уровней безработицы в стране. «Этого удалось добиться за счет открытия новых производств и загрузки действующих предприятий длительными и стабильными заказами. Несмотря на пандемию, город продолжил программы поддержки бизнеса и тех, кто только собирается начать свое дело. Кроме того, мы создали условия для временной занятости наших жителей и расширили меры социальной поддержки, направленные на повышение доходов малоимущих горожан», — отметил он.

Напомним, в августе 2021 года стало известно о том, что официальная безработица в Петербурге за год сократилась более чем на 70%.

 Численность безработных в России еще в мае 2020 года выросла до 4,5 миллиона человек — это 6,1% от экономически активного населения. Такой показатель стал максимальным с 2012 года — тогда уровень безработицы достигал 6,3%. Кроме того, в 2020 году женщины увольнялись активнее мужчин — как принудительно, так и по собственному желанию. 

Более половины россиян (59%) не смогли трудоустроиться в 2020 году после того, как стали безработными из-за пандемии. Центры занятости ориентировались на денежные выплаты — вместо того, чтобы помогать искать работу.

Уровень безработицы в Петербурге за 2020 год также вырос в 6,2 раза. К февралю 2021 года число зарегистрированных безработных составляло почти 80 тысяч человек, ситуация на рынке труда оставалась напряженной. 

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