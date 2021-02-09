Уровень безработицы в Петербурге за 2020 год вырос в 6,2 раза

К концу декабря 2020 года в качестве безработных зарегистрировали 98 тысяч человек, 40,8 тысяч из них получали пособие по безработице. Только за декабрь соответствующий статус получили 12,5 тысяч человек — на 8,5 тысяч или в 3,1 раза больше, чем в декабре 2019 года.

«На конец декабря 2020 года уровень зарегистрированной безработицы составил 3,2% к численности рабочей силы, на конец декабря 2019 года — 0,5%», — говорится в отчете Петростата.

Рост безработицы в Петербурге власти города объявили в сентябре 2020 года — она начала увеличиваться во время пандемии. С марта по июль число официально зарегистрированных безработных выросло с 14 до 102 тысяч. В декабре 2020-го трудоустроили 5,1 тысяч человек — на 4,2 тысячи человек или в 6,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, численность безработных в России в мае 2020 года выросла до 4,5 миллиона человек — это 6,1% от экономически активного населения. Такой показатель максимальный с 2012 года — тогда уровень безработицы достигал 6,3%.