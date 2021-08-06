Статистика дня: официальная безработица в Петербурге за год сократилась более чем на 70%

Напряженность на рынке труда Петербурга постепенно приближается к допандемийным показателям. На сегодняшний день в городе зарегистрированы 30 тысяч безработных, тогда как год назад, в августе 2020-го, их число превышало 100 тысяч человек.
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«Напряженность на рынке труда Петербурга постепенно приближается к допандемийным показателям. Сейчас она составляет 0,73 (человека на одну вакансию): при 30 тысячах зарегистрированных безработных было заявлено 56 тысяч вакантных рабочих мест. Для сравнения: в начале июня на 38 800 безработных приходилось около 47 тысяч предложений от работодателей», — сообщили в службе занятости населения Петербурга.
В «горячей десятке» востребованных профессий июля, зарплаты по которым превышают сто тысячный порог, верхнюю строчку занимают специалисты сферы IT. Труд программистов-разработчиков оценивается до 172 414 рублей в месяц, а ведущего программиста — до 190 800 рублей. Менеджер продукта (выделенные серверы) может рассчитывать на зарплату 180 000, системный администратор — 130 000 рублей, а специалист по информационной безопасности — 110 000 рублей.
Высокооплачиваемые вакансии есть и в других сегментах рынка труда. Например, бизнес-аналитику предлагают 130 000 рублей в месяц. По 100 000 рублей смогут получать: участковый врач-терапевт в районной поликлинике, ведущий инженер-конструктор, машинист экскаватора, водитель автомобиля, менеджер по продажам. Кроме того, с шестизначной зарплатой заявлены места для профессиональных геологов.
Среди редких для петербургской базы вакансий специальностей в июле открылись позиции для артистов балета — они требуются в Мариинский, Михайловский театры, в театр Эйфмана — ди-джей, библиограф секретной библиотеки и даже животновод.
Как отмечают в службе занятости, рынок труда Петербурга, несмотря на лето, находится в активной фазе: потребность города в конкретных специалистах меняется еженедельно, но есть и устойчивые тенденции. В том числе увеличивается число инженерных вакансий: от 2 056 до 2 285 всего за два месяца, реагируя на спрос, на 3% вырос средний зарплатный показатель. Появляются новые вакансии в самых разных сферах. Так, на последней неделе июля больше всего искали электрогазосварщиков на трубопроводные работы. На эту позицию на конец июля были открытыми 2 518 вакансий, причем предлагаемая заработная плата доходит до 97 000 рублей в месяц. Кроме того, существует запрос от работодателей на 1 199 монтажников наружных трубопроводов, чей труд, в зависимости от разряда, оплачивается до 95 000 рублей в месяц.
Напомним, численность безработных в России еще в мае 2020 года выросла до 4,5 миллиона человек — это 6,1% от экономически активного населения. Такой показатель стал максимальным с 2012 года — тогда уровень безработицы достигал 6,3%. Кроме того, в 2020 году женщины увольнялись активнее мужчин — как принудительно, так и по собственному желанию.
Более половины россиян (59%) не смогли трудоустроиться в 2020 году после того, как стали безработными из-за пандемии. Центры занятости ориентировались на денежные выплаты — вместо того, чтобы помогать искать работу.
Уровень безработицы в Петербурге за 2020 год также вырос в 6,2 раза. К февралю 2021 года число зарегистрированных безработных составляло почти 80 тысяч человек, ситуация на рынке труда оставалась напряженной.
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