Статистика дня: официальная безработица в Петербурге за год сократилась более чем на 70%

«Напряженность на рынке труда Петербурга постепенно приближается к допандемийным показателям. Сейчас она составляет 0,73 (человека на одну вакансию): при 30 тысячах зарегистрированных безработных было заявлено 56 тысяч вакантных рабочих мест. Для сравнения: в начале июня на 38 800 безработных приходилось около 47 тысяч предложений от работодателей», — сообщили в службе занятости населения Петербурга.

В «горячей десятке» востребованных профессий июля, зарплаты по которым превышают сто тысячный порог, верхнюю строчку занимают специалисты сферы IT. Труд программистов-разработчиков оценивается до 172 414 рублей в месяц, а ведущего программиста — до 190 800 рублей. Менеджер продукта (выделенные серверы) может рассчитывать на зарплату 180 000, системный администратор — 130 000 рублей, а специалист по информационной безопасности — 110 000 рублей.

Высокооплачиваемые вакансии есть и в других сегментах рынка труда. Например, бизнес-аналитику предлагают 130 000 рублей в месяц. По 100 000 рублей смогут получать: участковый врач-терапевт в районной поликлинике, ведущий инженер-конструктор, машинист экскаватора, водитель автомобиля, менеджер по продажам. Кроме того, с шестизначной зарплатой заявлены места для профессиональных геологов.

Среди редких для петербургской базы вакансий специальностей в июле открылись позиции для артистов балета — они требуются в Мариинский, Михайловский театры, в театр Эйфмана — ди-джей, библиограф секретной библиотеки и даже животновод.

Как отмечают в службе занятости, рынок труда Петербурга, несмотря на лето, находится в активной фазе: потребность города в конкретных специалистах меняется еженедельно, но есть и устойчивые тенденции. В том числе увеличивается число инженерных вакансий: от 2 056 до 2 285 всего за два месяца, реагируя на спрос, на 3% вырос средний зарплатный показатель. Появляются новые вакансии в самых разных сферах. Так, на последней неделе июля больше всего искали электрогазосварщиков на трубопроводные работы. На эту позицию на конец июля были открытыми 2 518 вакансий, причем предлагаемая заработная плата доходит до 97 000 рублей в месяц. Кроме того, существует запрос от работодателей на 1 199 монтажников наружных трубопроводов, чей труд, в зависимости от разряда, оплачивается до 95 000 рублей в месяц.