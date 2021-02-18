«На сегодняшний день численность зарегистрированных безработных граждан в Петербурге составляет 79,2 тысячи человек. Ситуация на рынке Петербурга остается напряженной. При этом общее количество безработных граждан, состоящих на учете, стабилизировалось и постепенно снижается на протяжении нескольких месяцев», — приводит ТАСС слова Чистякова.

В январе 2021 года число безработных петербуржцев, зарегистрированных в Службе занятости, составило 2,23 человека на одну вакансию, в то время как в январе 2020-го этот показатель был 0,69 человек. На сегодняшний день потребность работодателей Петербурга в работниках — 36,4 тысяч человек, из них 21,1 тысяча по рабочим профессиям.

Напомним, численность безработных в России еще в мае 2020 года выросла до 4,5 миллиона человек — это 6,1% от экономически активного населения. Такой показатель стал максимальным с 2012 года — тогда уровень безработицы достигал 6,3%. Кроме того, в 2020 году женщины увольнялись активнее мужчин — как принудительно, так и по собственному желанию. Уровень безработицы в Петербурге за 2020 год также вырос в 6,2 раза.