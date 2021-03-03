Каждый второй россиянин не смог трудоустроиться в 2020 году

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования «Безработица времен COVID-19: что могут рассказать административные данные?» Центра перспективных управленческих решений, госструктуры не слишком эффективно помогали людям искать работу, выполняя функцию социальной поддержки путем распределения установленных правительством выплат. В апреле 2020 года максимальный размер пособия по безработице подняли на 4 тысячи рублей — до 12,1 тысяч, к маю нижний порог выплат увеличился в 1,5 до 4,5 тысяч рублей.

­«Повышение ­пособий по безработице привело к тому, что люди стали гораздо активнее ­регистрироваться как официально безработные — они хотели получать деньги во время кризиса, понимая, что найти работу», — отмечает аналитик ГК «Финам» Алексей Корнев.

Аналитики считают, что в 2021 году необходимо продлить повышенные пособия по безработице, так как ситуация на рынке «все еще остается сложной», а люди «недовольны возвращением к прежним суммам». Такая мера также позволила бы людям спокойно искать работу и не соглашаться на первое предложение из-за нехватки денежных средств. «Хотя пособия не должны быть завышены, потому что тогда у людей не будет стимула работать за более низкую зарплату», — отмечает соавтор исследования Витовт Копыток.

Напомним, численность безработных в России еще в мае 2020 года выросла до 4,5 миллиона человек — это 6,1% от экономически активного населения. Такой показатель стал максимальным с 2012 года — тогда уровень безработицы достигал 6,3%. Кроме того, в 2020 году женщины увольнялись активнее мужчин — как принудительно, так и по собственному желанию.

Уровень безработицы в Петербурге за 2020 год также вырос в 6,2 раза. К февралю 2021 года число зарегистрированных безработных составляло почти 80 тысяч человек, ситуация на рынке труда оставалась напряженной.