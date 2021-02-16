Статистика дня: в 2020 году женщин увольняли чаще, чем мужчин

Как следует из результатов исследования HeadHunter, о котором пишут «Известия», чаще всего в 2020 году женщины увольнялись из сфер продаж, административной работы и бухгалтерии, возраст большинства из потерявших работу — от 18 до 30 лет. Как объясняют эксперты, такая динамика объясняется гендерной структурой занятости — девушки чаще работают в пострадавших от пандемии отраслях, поэтому волна сокращений по ним ударила сильнее.

В 2020 году больше всего женщин закончили работу и пока не нашли новую в сфере продаж. На втором месте — женский административный персонал, на третьем — бухгалтеры, специалисты управленческого учета и финансисты. Больше всего лишившихся работы в 2020 году мужчин также в сфере продаж. Чуть менее активно они уходили из транспортной отрасли, на третьем месте — сфера информационных технологий и телекома.

В целом в 2020 году количество женщин, уволенных или уволившихся самостоятельно, составило 1,28 миллиона рублей, что почти на четверть превышает число мужчин, столкнувшихся с этим — 1,03 миллион. Большинство потерявших работу люди в возрасте от 18 до 30 лет — 670 тысяч женщин и 484 тысяч мужчин. За ними в рейтинге следуют россияне в возрасте от 31 до 40 лет — 370 тысяч против 321 тысячи соответственно. Более взрослых сотрудников в возрасте от 41 до 50 увольняли еще реже — 177 тысяч женщин и 157 тысяч мужчин.