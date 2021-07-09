Откуда в Россию попадает штамм коронавируса «дельта»? Ответила глава Роспотребнадзора

«Дельта-штамм — это хороший отдых на Мальдивах, это несколько европейских стран, которые сейчас точно показывают, что у них уже до 70-90% имеет место его распространение, и Соединенные Штаты», — заявила глава Роспотребнадзора. Ранее Попова также сообщила, что около 66% случаев заражения коронавирусной инфекцией, выявляемых сейчас в России, приходятся именно на штамм «дельта».

Ранее Роспотребнадзор подтвердил факт выявления в России еще одного штамма коронавируса — «дельта плюс». Первая пациентка перенесла его в легкой форме. Чтобы стать самой передовой страной в борьбе с вирусом, России надо привить от COVID-19 все население.

Напомним, ранее руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев дал прогноз о том, что в июне-июле 2021 года в России не исключен многократный рост числа заболевших коронавирусом — до 52 тысяч новых случаев за сутки. Ученые СПбГУ, основываясь на математической модели распространения коронавирусной инфекции, также говорят о том, что пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны пандемии в России придется на конец июня. А Центр имени Гамалеи заявил о снижении эффективности «Спутника V» против индийского «дельта» штамма коронавируса — примерно в 2,6 раза.