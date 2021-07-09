Попова: России надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с вирусом

«Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именной той страны, чей опыт самый передовой», — заявила Попова, отвечая на вопрос о том, опыт каких стран в борьбе с коронавирусом она считает эффективным.

Накануне, 7 июля, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 18,5 миллиона россиян полностью привились от коронавируса. По ее словам, темпы роста заболеваемости в стране несколько замедлились, но общая эпидемическая ситуация остается достаточно напряженной.

Всего в России развернуто 216 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, занято примерно 79% из них. Правительство выделит почти 2,5 миллиарда рублей на приобретение лекарств для 790 тысяч пациентов.

Вакцинация от коронавируса стартовала в России 15 декабря 2020 года. Прививку делают бесплатно всем желающим. На данный момент в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Петербург уже перешел через отметку в 1 миллион первично привитых от коронавируса жителей города. А более 740 тысяч — вакцинировались полностью. Число жителей Ленинградской области, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19, превысило 200 тысяч человек, что составляет порядка 10% населения региона.