«Сбербанк» снизил ставку по льготной ипотеке до 5,55% годовых

«С 25 мая Сбербанк изменяет условия по программе Господдержка 2020». При первоначальном взносе от 20% и при регистрации сделки в электронном виде ставка по ипотеке для заемщика будет снижена на 0,2 процентного пункта — до 5,55% годовых», — говорится в сообщении банка. Стандартная процентная ставка по госпрограмме составляет от 6,05% годовых.

Как отметил заместитель председателя правления «Сбербанка» Кирилл Царев, с использованием электронной регистрации сделки оформляется более 90% ипотек. «Мы видим спрос граждан на покупку жилья на льготных условиях. По программе «Господдержка 2020» банк выдал почти 255 тысяч кредитов на сумму 684 миллиарда рублей», — приводит ТАСС его слова.

Напомним, в марте 2021 года россияне взяли рекордное число микрозаймов — 2,35 миллиона. Также они начали тратить сбережения из-за падения доходов и роста цен на фоне резкого ускорения инфляции. Жителям страны планируют дать возможность заранее запрещать себе брать любые кредиты, главная цель поправок — дать россиянам возможность защититься от мошенничества. Кроме того, за два года количество зарегистрированных в России ипотек выросло на 30%. В пятерку лидеров по числу взятых кредитов на жилье вошли Москва, Московская область и Петербург.