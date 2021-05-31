Израиль внес Россию в список стран с максимальным риском заражения COVID-19

Помимо России в списке значатся Аргентина, Украина, Эфиопия, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Турция. Въезд в эти страны запрещен. Все граждане Израиля, побывавшие в указанных странах, должны изолироваться даже в том случае, если прошли вакцинацию от коронавируса или переболели им.

Ограничения, введенные Министерством здравоохранения Израиля, будут действовать до 13 июня и продлеваться в случае необходимости.

Прибывшие в Израиль с Сейшел, из Уругвая, Боливии, с Мальдив, из Непала, Парагвая, Чили, Колумбии, Коста-Рики и Туниса должны соблюдать те же правила. Также Минздрав Израиля предостерегает граждан от поездок в Индию, Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Багамы, Эстонию, Эквадор, Болгарию, Бельгию, Белоруссию, Грузию, Германию, Филиппины, Танзанию, Грецию, Латвию, Литву, Черногорию, Египет, Кению, Хорватию и Руанду.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 71 тысяч, в Москве — 1 миллион 179 тысяч, в Петербурге — 439 тысяч, в Ленинградской области — 45 тысяч, в мире — 170 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.