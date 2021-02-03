В Петербурге начнут следить за содержанием, выгулом и торговлей животными

Теперь государственный надзор будет осуществляться в Петербурге за содержанием животных, их выгулом, торговлей животными, использованием в предпринимательской деятельности. Проверяться так же будет и деятельность по обращению с животными без владельцев — отлов, содержание в приютах, возврат на прежние места обитания.

Отмечается, что государственный надзор будет осуществляться в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.

Напомним, по подсчетам Смольного, у петербуржцев живут около 1 миллиона кошек и 250 тысяч собак. В городе работают 16 негосударственных приютов — в них содержатся 1 700 собак и 2 тысячи кошек. Они созданы частными лицами и благотворительными фондами. Однако усилий существующих приютов недостаточно — в Петербурге появятся два государственных приюта для бездомных животных.

Кроме того, у россиян могут начать конфисковывать животных за жестокое обращение. Депутаты Госдумы планируют дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях соответствующими поправками.