У россиян могут начать конфисковывать животных за жестокое обращение к ним. Депутаты Госдумы планируют дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях соответствующими поправками.
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Фото: Shutterstock.com
Как рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, законопроект, позволяющий создать институт конфискации животных в России, планируется внести на рассмотрение весной. Поправки касаются Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Предполагается установить штрафы до 100 тысяч рублей за жестокое обращение с животными, до 30 тысяч — за несоблюдение требований по содержанию животных и до 50 тысяч — за нарушения в приютах. Также предполагается установить штрафы за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, за нарушение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях и за работу зоопарков без лицензии.
Процедура конфискации животных может быть произведена в ряде случаев. Во-первых, если при домашнем содержании животных выявлены нарушения. Вторым основанием для конфискации может стать жестокое обращение с животными. Третьим — несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержание.
Владимир Бурматов
О необходимости внесения поправок. Цитата по ТАСС:
Человек завел льва, тигра, пантеру или пуму. Да, в КоАП будут штрафы за это, но конфискация животных не предусмотрена. Вот в Москве есть пума, которая живет на балконе — как она жила там, так и будет [жить]. И соседи не будут чувствовать себя в безопасности от того, что хозяина пумы оштрафуют, тут нужна конфискация.
Опять-таки, штрафы для дрессировщиков, которые издеваются над животными, Минюст поддержал, но что с животными-то делать, оставлять? Этот кочующий цирк поедет дальше и где его потом искать? А там зачастую краснокнижные животные, которых нельзя использовать.
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