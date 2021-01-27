Как рассказал глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, законопроект, позволяющий создать институт конфискации животных в России, планируется внести на рассмотрение весной. Поправки касаются Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Предполагается установить штрафы до 100 тысяч рублей за жестокое обращение с животными, до 30 тысяч — за несоблюдение требований по содержанию животных и до 50 тысяч — за нарушения в приютах. Также предполагается установить штрафы за содержание и использование животных, запрещенных к содержанию, за нарушение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях и за работу зоопарков без лицензии.

Процедура конфискации животных может быть произведена в ряде случаев. Во-первых, если при домашнем содержании животных выявлены нарушения. Вторым основанием для конфискации может стать жестокое обращение с животными. Третьим — несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержание.