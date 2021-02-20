Мосгорсуд оставил в силе реальный срок для Навального. Его сократили на полтора месяца с учетом домашнего ареста

Теперь Алексей Навальный должен будет провести в колонии 2 года, 6 месяцев и две недели, он выйдет на свободу в конце июля-начале августа 2023 года. Ранее Симоновский районный суд постановил зачесть политику в срок приговора 10 месяцев, которые он провел под арестом во время следствия. «Полтора месяца скинули — уже нормально!» — прокомментировал решение суда сам Навальный.

Напомним, 2 февраля в здании апелляционного корпуса Мосгорсуда прошло выездное заседание Симоновского суда по вопросу о замене условного наказания на реальное Алексею Навальному. Мосгорсуд удовлетворил ходатайство ФСИН. Российского политика приговорили к 3,5 годам лишения свободы. В срок Навальному засчитали время пребывания под домашним арестом — около 10 месяцев. До сегодняшней корректировки срока он должен был провести в колонии 2 года и 8 месяцев.