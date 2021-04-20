Студентам ГУАП пригрозили отчислением за участие в акции в поддержку Навального

«Просим вас максимально взвешенно подходить к проявлению своей гражданской позиции. Напоминаем, что именно вы несете персональную ответственность за участие в несанкционированных акциях и митингах. Выявление факта нахождения на данных мероприятиях и\или попадание под административную ответственность может привести к отчислению из университета!» — говорится в официальном сообщении ГУАП.

Петербуржец Игорь Пылаев, чей родственник учится в вузе, также рассказал об угрозах отчисления студентов за выход на улицу в поддержку Навального. В скриншоте сообщения, поступившего из ректората ГУАП в адрес преподавателей, говорится следующее: «Прошу отнестись крайне бдительно к информировании ваших студентов, что им не стоит присутствовать на мероприятии. При выявлении факта нахождения на митинге последует отчисление из вуза».

Также в рассылке содержится обращение к студентам: «Вы уже взрослые и, надеюсь, сами понимаете, что участвовать в подобных мероприятиях не надо! А если кто-то из ваших одногруппников собирается, доведите до них, пожалуйста, эту информацию».

Напомним, в минувшее воскресенье сторонники российского политика Алексея Навального митинги в его поддержку. Акции пройдут 21 апреля. Ранее они планировали дождаться сбора 500 тысяч подписей через сайт мероприятия, однако изменили планы на фоне ухудшающегося самочувствия оппозиционера. 31 марта Навальный, осужденный по делу «Ив Роше», объявил голодовку. Он находится в колонии во Владимирской области — несмотря на жалобы на боль в спине и ноге, к нему не допускают врача.