Когда в России смягчат ограничения по коронавирусу? Рассказала глава Роспотребнадзора

«Отмена определенных ограничений, безусловно, идет постоянно. И мы все это видим. И рестораны большее время работают, и какие‑то мероприятия начинают на открытом воздухе проводиться при соблюдении всех правил. Да, конечно, это все планируется, это все будет, если мы, конечно же, все вместе не будем нарушать тех правил, которые уже сегодня есть», — рассказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

Попова заметила, что россияне «проявили самоотверженность и приверженность всех правилам», а также «оказались очень дистиллированными в части соблюдений всех требований». При этом об отмене таких мер, как ношение масок и обработка помещений, речи пока не идет.

Ранее Попова заявила, что примерно у 10% людей после вакцинации от коронавируса не вырабатываются антитела. При этом даже те, у кого антитела выработались после вакцинации или перенесенного заболевания, могут быть переносчиками заболевания.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 428 тысяч, в Москве — 1 миллион 6 тысяч, в Петербурге — 384 тысячи, в мире — 121 миллион человек. С 30 января 2021-го кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке, на концертах увеличена до 75%, открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки, возобновили работу фуд-корты и фуд-плейсы. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.