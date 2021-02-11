С 12 февраля в Петербурге:

Открываются фуд-корты и фуд-плейсы — при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% столов. Условия работы фуд-кортов и фуд-плейсов, ранее открытых на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропорту, не изменяются.

Разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга (за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек), а также развлекательно-досуговая деятельность в заведениях общепита — при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов.

Открываются аттракционы, расположенные внутри зданий — при условии соблюдения стандартов безопасности и заполняемости не более 50%.

Заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличивается с 50 до 75%.

На торжественную регистрацию браков допускается до 30 человек.

Численность экскурсионных групп увеличивается с 5 до 20 человек.

На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 квадратных метров.

На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.

Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 28 февраля, продлеваются по 10 марта.

Напомним, с 30 января кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. 3 февраля в «зеленой» зоне Ленинградской области были сняты все ограничения по коронавирусу — в Волховском, Волосовском и Кингисеппском районах. В «желтой» и «красной» введены послабления для работы общепита, музеев, кинотеатров, спортивных центров. Рассказываем обо всех изменениях.