Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал новую редакцию постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID 19)». Ряд ограничений будут сняты с 12 февраля — в том числе запрет на работу фуд-кортов и фуд-плейсов.
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Konstantin Lenkov / Shutterstock.com
С 12 февраля в Петербурге:
- Открываются фуд-корты и фуд-плейсы — при условии соблюдения стандарта безопасности и обслуживания не более 50% столов. Условия работы фуд-кортов и фуд-плейсов, ранее открытых на вокзалах, автозаправочных станциях и в аэропорту, не изменяются.
- Разрешается доступ посетителей в объекты развлечений и досуга (за исключением ночных кабаре, клубов и дискотек), а также развлекательно-досуговая деятельность в заведениях общепита — при условии соблюдения стандарта безопасности и закрытия танцполов.
- Открываются аттракционы, расположенные внутри зданий — при условии соблюдения стандартов безопасности и заполняемости не более 50%.
- Заполняемость кинотеатров, цирка, театральных и концертных залов увеличивается с 50 до 75%.
- На торжественную регистрацию браков допускается до 30 человек.
- Численность экскурсионных групп увеличивается с 5 до 20 человек.
- На открытых ледовых катках возможно нахождение одного человека на 8 квадратных метров.
- На спортивные и физкультурные мероприятия могут быть допущены до 75% зрителей, но не более 25 тысяч человек.
Другие ограничения, ранее установленные постановлением по 28 февраля, продлеваются по 10 марта.
Напомним, с 30 января кафе, барам и ресторанам Петербурга разрешили работать круглосуточно. 3 февраля в «зеленой» зоне Ленинградской области были сняты все ограничения по коронавирусу — в Волховском, Волосовском и Кингисеппском районах. В «желтой» и «красной» введены послабления для работы общепита, музеев, кинотеатров, спортивных центров. Рассказываем обо всех изменениях.
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