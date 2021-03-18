Попова: даже привитые от коронавируса люди могут быть переносчиками заболевания

По словам Поповой, не реагируют на вакцинацию примерно 10% населения планеты — или 10% в любом городе и населенном пункте. И это касается не только прививки от коронавируса. «Сильное такое число людей, не реагируют на вакцинацию не только сегодняшними вакцинами, но это касается практически всех вакцин. Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена. И тогда те 10%, которые не могут выработать иммунитет, тоже окажутся защищены ровно потому, что вирусу негде будет распространиться», — заявила глава Роспотребнадзора.

При этом даже те, у кого антитела выработались после вакцинации или перенесенного заболевания, могут быть переносчиками заболевания. «Человек, который имеет иммунитет, у него на слизистых носа и в носоглотке может обнаруживаться вирус живой и способный заражать других людей. Да, это так и есть, об этом знает весь мир, все об этом на сегодня уже убежденно говорят. Поэтому это надо иметь в виду всегда, что человек, который привит, человек, который переболел, имеет иммунитет, он все-таки должен носить маску и защищать окружающих», — резюмировала Попова.

Напомним, ранее стало известно, что прошедшие вакцинацию от коронавируса петербуржцы, у которых после второй дозы «Спутника V» наблюдается низкий титр антител, не смогут сделать повторную прививку. И все дело в инструкции.