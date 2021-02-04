Ввести в Петербурге День работника уголовно-исполнительной системы предлагается «принимая во внимание значимость и важность деятельности органов». Профессиональный праздник также необходим, так как городское управление ФСИН «является одной из крупнейших правоохранительных структур» и обеспечивает «решение вопросов соблюдения законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан». Отмечать праздник предлагается ежегодно 12 марта. Проект закона предварительно рассмотрен и одобрен Смольным.

«Деятельность уголовно-исполнительной системы России — это длительный процесс развития и становления пенитенциарной системы государства. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области является одной из крупнейших правоохранительных структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающей решение вопросов соблюдения законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации — жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — говорится в пояснительной записке.

Свое предложение Беглов направил на рассмотрение Законодательного собрания города 27 января, спустя пять дней после первой акции в поддержку российского политика Алексея Навального. «Пока граждан, выходящих в Петербурге на мирный протест, бьют, задерживают, штрафуют и сажают, губернатор Беглов вносит в ЗакС проект закона об установлении нового городского праздника: дня вертухая. Отмечать (за счет бюджета) планируется 12 марта. Обсуждение этого закона будет интересным, обещаю», — реагирует депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.