Губернатор Петербурга Александр Беглов предложил ввести в городе новый праздник — День работника уголовно-исполнительной системы. Отмечать его планируют ежегодно 12 марта.
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Ввести в Петербурге День работника уголовно-исполнительной системы предлагается «принимая во внимание значимость и важность деятельности органов». Профессиональный праздник также необходим, так как городское управление ФСИН «является одной из крупнейших правоохранительных структур» и обеспечивает «решение вопросов соблюдения законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан». Отмечать праздник предлагается ежегодно 12 марта. Проект закона предварительно рассмотрен и одобрен Смольным.
«Деятельность уголовно-исполнительной системы России — это длительный процесс развития и становления пенитенциарной системы государства. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области является одной из крупнейших правоохранительных структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечивающей решение вопросов соблюдения законности и правопорядка, конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации — жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области», — говорится в пояснительной записке.
Свое предложение Беглов направил на рассмотрение Законодательного собрания города 27 января, спустя пять дней после первой акции в поддержку российского политика Алексея Навального. «Пока граждан, выходящих в Петербурге на мирный протест, бьют, задерживают, штрафуют и сажают, губернатор Беглов вносит в ЗакС проект закона об установлении нового городского праздника: дня вертухая. Отмечать (за счет бюджета) планируется 12 марта. Обсуждение этого закона будет интересным, обещаю», — реагирует депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский.
Напомним, ранее председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров сравнил организаторов митингов в поддержку Алексея Навального с «обезумевшим Гитлером», который в 1945 году «молодых ребятишек бросил под советские танки». Макаров также выразил благодарность сотрудникам органов правопорядка. По его мнению, росгвардейцам и полиции «памятник нужно ставить».
Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает неправомерными действия полиции по отношению к участникам митинга в поддержку российского политика Алексея Навального, прошедшего 23 января. Также он отметил, что «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем» — комментируя акцию 31 января. А еще предложил отложить исполнение арестов для участников протестных акций 23 и 31 января. В связи с их большим количеством не могут быть обеспечены гарантированные законом права арестованных.
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