С 5 ноября в Великобритании введут общенациональный карантин из-за сложной ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет BBC.
В Великобритании вводят новый карантин из-за ситуации с коронавирусом
Новые ограничения продлятся месяц, до 2 декабря. В этот период будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины, а также парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы. При этом англичане смогут выходить из дома по учебе, на работу, ради занятий спортом и по медицинским показаниям, а еще для покупки питания и предметов первой необходимости.
«Ситуация развивается хуже, чем взвешенный наихудший сценарий. Если мы не предпримем действий, мы можем получить по несколько тысяч смертей коронавирусом в сутки», — сказал он.
Напомним, число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 636 тысяч, в Москве — 420 тысяч, в Петербурге — 62 тысячи, в мире — 46 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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