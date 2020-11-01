В Великобритании вводят новый карантин из-за ситуации с коронавирусом

Новые ограничения продлятся месяц, до 2 декабря. В этот период будут закрыты пабы, рестораны и непродовольственные магазины, а также парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы. При этом англичане смогут выходить из дома по учебе, на работу, ради занятий спортом и по медицинским показаниям, а еще для покупки питания и предметов первой необходимости.