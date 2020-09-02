Главное для Смольного — сдерживать развитие пандемии «без полных закрытий», рассказал «Фонтанке» глава Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Валерий Москаленко. По его словам, сейчас «ни у кого нет желания усложнять жизнь и процессы, есть желание трезво смотреть на вещи». Вот что правительство предпримет в первую очередь.

К наступлению второй волны заболеваемости COVID-19 Смольный создаст запасы средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, а чтобы избежать профицита и наоборот дефицита, будет проработан механизм резервирования СИЗов по определенной цене.

Смольный будет наращивать долю онлайн-услуг, рассмотрят возможность перевода сотрудников на «удаленку», а также выяснят, какие госуслуги можно оказывать через интернет. Медицинский блок также проанализирует опыт телемедицины и представит предложения, каких врачей можно перевести на дистанционную работу.

Понимания, будут ли школы и вузы Петербурга снова закрываться для очного посещения, пока нет — все они начали работу в привычном формате с 1 сентября. Однако мероприятия «по временному переходу к дистанционной работе» все-таки проведут.

Бизнес также обещают не закрывать — торговые сети и предприятия, по мнению Смольного, в целом справляются с обязательствами по соблюдению стандартов безопасности. Планируют разве что эффективнее контролировать их исполнение — в настоящий момент в правительстве выясняют, нужно ли проводить больше проверок.

В случае резкой вспышки заболеваемости Смольный может начать точечно приостанавливать работу предприятий, а также снижать «эффективные контакты» — возможности для передачи вируса. Но все меры не будут «линейными», заверили в городском правительстве, обещая учитывать при введении ограничений специфику той или иной отрасли.

Для введения новых ограничительных мер в случае необходимости будут использовать коэффициент распространения COVID-19 и количество свободных коек для размещения пациентов с коронавирусом. «Если будут явные вспышки, которые будут носить сиюминутный характер, — реакция будет одна, если большие колебания показателей в силу массовых миграций людей внутри страны — другая, если будет устойчивый отрицательный рост — третья», — отметил Москаленко.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер. В первую очередь вновь могут закрыть в частности торговые центры — но полного локдауна обещают избежать. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.