Фармакомпания: к декабрю в России число заболевших коронавирусом превысит 2 миллиона

По мнению Репика, число заболевших новой коронавирусной инфекцией растет, так как «в конце июля, августе и сейчас мы все подраспустились с точки зрения самоограничений». Но на пандемию влияют больше данные по число больных, нуждающихся в госпитализации, и рост смертности, а не общие цифры. Поэтому вторая волна заболеваемости будет мягче первой. «Развернуты инфекционные больницы, оттренированы врачи, утверждены необходимые протоколы лечения. Да и фармпромышленность не стояла на месте», — отметил Репик в разговоре с Forbes.

Репик также предположил, что реальная статистика по числу заболевших может превышать официальные данные — в настоящий момент ежедневный прирост может составлять 10-15 тысяч человек, а не 6 тысяч, согласно статистике по Стопкоронавирус.рф. «По моим ощущениям, а также на основании статистических выборок, с которыми мы работаем, количество заболевших может быть в два, а то и в три раза больше тех, у кого диагноз официально подтвержден. Дело не в том, что нас кто-то обманывает. Если раньше ПЦР-тест в первые 2-3 недели достаточно четко выявлял болезнь, то теперь вирус начинает «убегать» — он не остается в носоглотке, а спустя какое-то время спускается вниз в легкие», — отметил он.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер. В первую очередь вновь могут закрыть в частности торговые центры — но полного локдауна обещают избежать. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.