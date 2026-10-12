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Наука и образование

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Физик, поймавший частицы из космоса с помощью льда в Антарктике и писательница, которая делает комиксы: все Нобелевские лауреаты — 2026

Завершилась Нобелевская неделя — 2026. За шесть дней были последовательно объявлены лауреаты премий в области физиологии, физики, химии, литературы, защиты мира и экономики. Собака.ru подробно рассказывает о достижении всех отмеченных ученых. 

Физиология и медицина

Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель
Физика

Фрэнсис Халзен
Химия

Анри Борис Каган и Кенсо Соай
Литература

Энн Карсон
Премия мира

Нави Пиллэй
Экономика

Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Физиология и медицина

Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель

Нобелевский комитет

В этом году награду разделили Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель. Их отметили «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики». Что скрывается за этой тяжеловесной и непонятной простому обывателю формулировкой? Как открытие уже сейчас помогает двигать медицину вперед? И какую роль в этой истории сыграли советские биофизики из МГУ? Отвечает Евгения Соколова, главный врач Клиники Фомина и руководитель магистерской программы «Науки о здоровье» Университета ИТМО и нейроученый Полина Кривых.

Физика

Фрэнсис Халзен

Нобелевский комитет

В этот раз награду получил Фрэнсис Халзен «за решающий вклад в Межзвездную нейтринную обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения». Что это значит простым языком? Объясняют сотрудник Нового Физтеха Университета ИТМО Дмитрий Глазов и астрофизик СПбГУ Борис Эскин.

Химия

Анри Борис Каган и Кенсо Соай

Нобелевский комитет

В середине Нобелевскй недели традиционно стали известны имена лауреатов по химии. В этом году ими стали француз Анри Борис Каган и японец Кенсо Соай. Их отметили «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе». Их работы позволили изготавливать лекарства много эффективнее. Кроме того, на исследованиях ученых базируется одно из объяснений механизма появления жизни на Земле. Объясняем подробнее!

Литература

Энн Карсон

Нобелевский комитет

В этом году премию вручили канадской писательнице Энн Карсон. В Нобелевском комитете отметили ее «смелое и новаторское творчество, которое, вступая в игровой диалог с классической традицией, создало новые формы современной литературы». Чем известна писательница? О чем она рассказывает в своих работах? И с творчеством каких авторов можно сравнить ее сочинения? На эти вопросы Собака.ru отвечает Алина Климкина, шеф-редактор Издательского проекта «Лед» и выпускающий редактор перевода книги Карсон «Горько-сладкий эрос».

Премия мира

Нави Пиллэй

Нобелевский комитет

В этом году премия досталась представительнице Африки Нави Пиллэй. Кто она такая? Как связана с расследованием самого страшного геноцида в истории человечества? И почему ее награждение можно считать выпадом Нобелевского комитета в сторону Дональда Трампа? Отвечает историк права Виктор Ковалев.

На превью использовано фото AntonSAN / Shutterstock

Экономика

Роберт Холл и Майкл Вудфорд

Нобелевский комитет

В этом году премию получили Роберт Холл и Майкл Вудфорд за «микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Если проще: ученые объяснили, как ведут себя компании и отдельные люди в эпоху кризиса. А еще показали как интервью главы Центробанка может влиять на экономические показатели. Подробнее объясняет профессор Европейского университета в Петербурге Юлия Вымятнина.

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