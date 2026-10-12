Физик, поймавший частицы из космоса с помощью льда в Антарктике и писательница, которая делает комиксы: все Нобелевские лауреаты — 2026

Завершилась Нобелевская неделя — 2026. За шесть дней были последовательно объявлены лауреаты премий в области физиологии, физики, химии, литературы, защиты мира и экономики. Собака.ru подробно рассказывает о достижении всех отмеченных ученых.
Физиология и медицина
Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель
В этом году награду разделили Карл Дейссерот, Петер Хегеманн и Георг Нагель. Их отметили «за открытия, касающиеся светоуправляемых ионных каналов и оптогенетики». Что скрывается за этой тяжеловесной и непонятной простому обывателю формулировкой? Как открытие уже сейчас помогает двигать медицину вперед? И какую роль в этой истории сыграли советские биофизики из МГУ? Отвечает Евгения Соколова, главный врач Клиники Фомина и руководитель магистерской программы «Науки о здоровье» Университета ИТМО и нейроученый Полина Кривых.
Физика
Фрэнсис Халзен
В этот раз награду получил Фрэнсис Халзен «за решающий вклад в Межзвездную нейтринную обсерваторию IceCube и открытие высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения». Что это значит простым языком? Объясняют сотрудник Нового Физтеха Университета ИТМО Дмитрий Глазов и астрофизик СПбГУ Борис Эскин.
Химия
Анри Борис Каган и Кенсо Соай
В середине Нобелевскй недели традиционно стали известны имена лауреатов по химии. В этом году ими стали француз Анри Борис Каган и японец Кенсо Соай. Их отметили «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе». Их работы позволили изготавливать лекарства много эффективнее. Кроме того, на исследованиях ученых базируется одно из объяснений механизма появления жизни на Земле. Объясняем подробнее!
Литература
Энн Карсон
В этом году премию вручили канадской писательнице Энн Карсон. В Нобелевском комитете отметили ее «смелое и новаторское творчество, которое, вступая в игровой диалог с классической традицией, создало новые формы современной литературы». Чем известна писательница? О чем она рассказывает в своих работах? И с творчеством каких авторов можно сравнить ее сочинения? На эти вопросы Собака.ru отвечает Алина Климкина, шеф-редактор Издательского проекта «Лед» и выпускающий редактор перевода книги Карсон «Горько-сладкий эрос».
Премия мира
Нави Пиллэй
В этом году премия досталась представительнице Африки Нави Пиллэй. Кто она такая? Как связана с расследованием самого страшного геноцида в истории человечества? И почему ее награждение можно считать выпадом Нобелевского комитета в сторону Дональда Трампа? Отвечает историк права Виктор Ковалев.
На превью использовано фото AntonSAN / Shutterstock
Экономика
Роберт Холл и Майкл Вудфорд
В этом году премию получили Роберт Холл и Майкл Вудфорд за «микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Если проще: ученые объяснили, как ведут себя компании и отдельные люди в эпоху кризиса. А еще показали как интервью главы Центробанка может влиять на экономические показатели. Подробнее объясняет профессор Европейского университета в Петербурге Юлия Вымятнина.
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