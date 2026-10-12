Физик, поймавший частицы из космоса с помощью льда в Антарктике и писательница, которая делает комиксы: все Нобелевские лауреаты — 2026

В этом году премию вручили канадской писательнице Энн Карсон. В Нобелевском комитете отметили ее «смелое и новаторское творчество, которое, вступая в игровой диалог с классической традицией, создало новые формы современной литературы». Чем известна писательница? О чем она рассказывает в своих работах? И с творчеством каких авторов можно сравнить ее сочинения? На эти вопросы Собака.ru отвечает Алина Климкина, шеф-редактор Издательского проекта «Лед» и выпускающий редактор перевода книги Карсон «Горько-сладкий эрос».