Почему в кризис многие товары продолжают дорожать? Объясняем, за что дали Нобелевку по экономике в этом году!

Традиционно Нобелевскую неделю завершает объявление лауреатов в области экономики. В этом году премию получили Роберт Холл и Майкл Вудфорд за «микроэкономические основы макроэкономической стабилизации». Если проще: ученые объяснили, как ведут себя компании и отдельные люди в эпоху кризиса. А еще показали, как интервью главы Центробанка может влиять на экономические показатели. Подробнее объясняет профессор Европейского университета в Петербурге Юлия Вымятнина.
За что дали Нобелевку по экономике в этом году?
Главное достижение лауреатов связано с подходом, который позволяет связать решения отдельных экономических агентов (то есть людей и фирм) с колебаниями экономики в целом. То есть экономисты стали не просто изучать взаимосвязи между макроэкономическими показателями (такими, как ВВП, инфляция, безработица), но и последовательно выводить эти взаимосвязи из предположений о поведении людей и фирм, об их оценке настоящего и представлениях о будущем.
Такой подход позволяет лучше понять природу экономических колебаний и реакцию экономических агентов на них, а следовательно, и оценивать последствия различных мер экономической политики и выбирать подходящие решения, чтобы смягчить негативные последствия экономических потрясений.
В целом из работ и нынешних нобелиатов, и их предшественников, соавторов и последователей развилось целое исследовательское направление.
О чем именно писали Холл и Вудфорд?
Роберт Холл анализировал, как домохозяйства принимают решения о потреблении, как функционирует рынок труда и почему безработица может резко увеличиваться во время экономических спадов. В частности, исследовал, как ожидания относительно будущих доходов влияют на текущее потребление, а также почему во время экономических спадов резко сокращаются возможности найти работу.
Майкл Вудфорд в некотором роде главный современный теоретик денежно-кредитной политики, опирающейся на микроэкономическое моделирование поведения домохозяйств и фирм. Его исследования объясняют, как процентные ставки, инфляционные ожидания, негибкость цен (когда цены по каким-то причинам — например, из-за заключенных на определенный срок контрактов — не меняются) и объявления и обещания центрального банка относительно будущей политики влияют на состояние экономики.
Как это влияет на нашу жизнь?
Работы Холла и Вудфорда внесли важный вклад в изменение самого языка макроэкономики. Теперь большинство современных теоретических макроэкономических моделей учитывают микрооснования (моделируют, как фирмы и люди принимают решения). Это позволяет при формулировании экономической политики опираться не просто на ранее выявленные статистические закономерности, которые могут измениться, но и на понимание механизмов, которые их порождают.
Исследования лауреатов, особенно Вудфорда, внесли важный вклад в понимание того, какую роль в денежно-кредитной политике играют ожидания людей и фирм относительно будущей инфляции и процентных ставок. В результате в современной теории ДКП большое значение придается не только текущим решениям центрального банка, но и его способности объяснять свои действия и влиять на ожидания. Это одна из теоретических основ той практики центробанков, которую мы сегодня видим: публикации прогнозов и пояснений к ним, исследования инфляционных ожиданий населения и бизнеса, объяснения принимаемых решений и оценок экономической ситуации.
Появились новые инструменты анализа экономической политики, позволяющие сравнивать последствия различных решений. Например, оценивать, какие меры лучше работают при разных экономических шоках, как изменение доходов скажется на потреблении или как решения центробанка повлияют на инфляцию и экономическую активность.
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