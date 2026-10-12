Почему в кризис многие товары продолжают дорожать? Объясняем, за что дали Нобелевку по экономике в этом году!

За что дали Нобелевку по экономике в этом году?

Главное достижение лауреатов связано с подходом, который позволяет связать решения отдельных экономических агентов (то есть людей и фирм) с колебаниями экономики в целом. То есть экономисты стали не просто изучать взаимосвязи между макроэкономическими показателями (такими, как ВВП, инфляция, безработица), но и последовательно выводить эти взаимосвязи из предположений о поведении людей и фирм, об их оценке настоящего и представлениях о будущем.

Такой подход позволяет лучше понять природу экономических колебаний и реакцию экономических агентов на них, а следовательно, и оценивать последствия различных мер экономической политики и выбирать подходящие решения, чтобы смягчить негативные последствия экономических потрясений.

В целом из работ и нынешних нобелиатов, и их предшественников, соавторов и последователей развилось целое исследовательское направление.