Метод производства лекарств и гипотеза о зарождении жизни — за что в этом году дали Нобелевку по химии?

За что в этом году дали Нобелевку по химии?

Евгений Смирнов (профессор Университета ИТМО): Существует такое понятие как хиральность, если коротко это свойство объекта не совмещаться с самим собой, только со своим зеркальным отражением. Классический пример — левая и правая рука. Они вроде бы почти одинаковые, но если вы попытаетесь наложить рисунок один рисунок правой ладони на другой рисунок правой ладони, идеально совместить их не получится.

Хиральными могут быть не только руку или ноги, но и молекулы и даже наночастицы. Более того, мы преимущественно из таких молекул и состоим. В нашем организме есть L-аминокислоты, D-сахара (всякий раз, когда вы видите название вещества, которому предшествует буковка D- или L-, знайте — речь о такой вот хиральной молекуле). В общем-то человек — это гигантское сборище хиральных молекул.

В чем важная особенность таких веществ. Когда вы их пытаетесь синтезировать из не хиральных молекул, то «левые» и «правые» молекулы у вас образуются примерно в равной пропорции. Половина пробирки D-молекула, половинка — L-молекула. Все как у людей, у которых правых рук примерно столько же, сколько и левых.

Еще в 1950-е годы была построена математическая модель, согласно которой можно синтезировать только L- или только D-молекулы. Однако сделать это смогли только в конце XX века Каган и Соай, которые и получили сегодня Нобелевскую премию.