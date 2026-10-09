Кто такая Нави Пиллэй, получившая премию мира? И почему ее награда — это «резкий ответ Трампу» от Нобелевского комитета?

Что это за трибунал?

Как известно, в начале 1990-х годов давно тянувшийся конфликт между двумя африканскими племенами тутси и хуту вылился во вспышку насилия и массовых убийств. Некоторые историки считают, что это был самый страшный геноцид в истории человечества, если брать количество жертв за единицу времени — меньше чем за год было уничтожено от 800 тысяч до 1,5 млн человек.

Более многочисленное племя хуту нападало на менее многочисленное племя тутси, представители которого пытались скрываться в лагерях беженцев. Однако так получилось, что эти места оказались удобной мишенью для боевиков.

По итогам этих событий и по решению Совета безопасности ООН был организован трибунал, который разбирал дела о преступлениях против человечности. К таким судам всегда можно предъявлять претензии, но были приняты очень важные решения, которые стали важной частью международного права и развитием принципов Нюрнбергского трибунала.

Не в последнюю очередь стараниями Нави Пиллэй был расширен список военных преступлений. В частности, по одному из дел было принято решение, согласно которому целенаправленная программа массового секусуализированного насилия является формой геноцида, а не военными эксцессами.

Еще одно важное решение касалось знаменитого «Радио Тысячи холмов», которое призывало к массовым убийствам. В ходе расследования было доказано, что в тех местах где его можно было поймать, число жертв было больше. Теперь считается, что призывы к геноциду, если доказана их связь с реальными актами насилия, являются самостоятельным преступлением.