Кто такая Нави Пиллэй, получившая премию мира? И почему ее награда — это «резкий ответ Трампу» от Нобелевского комитета?

Нобелевская неделя подходит к концу. Традиционно в пятницу вручается награда за достижения в области поддержания мира. В этом году премия досталась представительнице Африки Нави Пиллэй. Кто она такая? Как связана с расследованием самого страшного геноцида в истории человечества? И почему ее награждение можно считать выпадом Нобелевского комитета в сторону Дональда Трампа? Отвечает историк права Виктор Ковалев.
Кто такая Нави Пиллэй?
Обладательница Нобелевской премии мира этого года известна прежде всего правозащитной деятельностью.
Она родилась в индийской общине в ЮАР. В стране вообще традиционно существовало четыре этнические общины: белые, темнокожие, индийцы и так называемые цветные, то есть потомки индийцев и черных.
Пиллэй стала первой небелой практикующей адвокатессой в стране. На заре своей карьеры защищала противников апартеида, в том числе знаменитого Нельсона Манделлу. А уже после падения режима белого доминирования в Южной Африке она была избрана в Верховный суд страны, но проработала недолго, так как была приглашена в международный трибунал по событиям в Руанде.
Что это за трибунал?
Как известно, в начале 1990-х годов давно тянувшийся конфликт между двумя африканскими племенами тутси и хуту вылился во вспышку насилия и массовых убийств. Некоторые историки считают, что это был самый страшный геноцид в истории человечества, если брать количество жертв за единицу времени — меньше чем за год было уничтожено от 800 тысяч до 1,5 млн человек.
Более многочисленное племя хуту нападало на менее многочисленное племя тутси, представители которого пытались скрываться в лагерях беженцев. Однако так получилось, что эти места оказались удобной мишенью для боевиков.
По итогам этих событий и по решению Совета безопасности ООН был организован трибунал, который разбирал дела о преступлениях против человечности. К таким судам всегда можно предъявлять претензии, но были приняты очень важные решения, которые стали важной частью международного права и развитием принципов Нюрнбергского трибунала.
Не в последнюю очередь стараниями Нави Пиллэй был расширен список военных преступлений. В частности, по одному из дел было принято решение, согласно которому целенаправленная программа массового секусуализированного насилия является формой геноцида, а не военными эксцессами.
Еще одно важное решение касалось знаменитого «Радио Тысячи холмов», которое призывало к массовым убийствам. В ходе расследования было доказано, что в тех местах где его можно было поймать, число жертв было больше. Теперь считается, что призывы к геноциду, если доказана их связь с реальными актами насилия, являются самостоятельным преступлением.
Монумент, посвященный событиям геноцида в Руанде
После этого Нави Пиллэй стала комиссаром ООН по правам человека — что это за должность?
Существует большой спор об этом вопросе. У ООН нет принудительной силы, поэтому решения чиновников организации часто носят скорее символический характер, нежели практический.
Должность комиссара ООН по делам человека появилась после холодной войны. Мысль заключалась в том, что необходим специальный человек, который должен консультировать руководство ООН по проблеме прав человека — от гендерного равенства до военных преступлений. На основе его докладов могут готовиться документы, которые может принять генеральная ассамблея.
Насколько очевидной выглядит кандидатура Пиллэй?
Традиционно Нобелевку мира считают самой политизированной, что логично — тут нет никаких объективных достижений, которые можно измерить. Если высказывать свое личное мнение, мне кажется, что это своеобразный ответ Нобелевского комитета администрации Дональда Трампа.
Пиллэй известна своим противостоянием с американской администрацией, начиная с дела Сноудена, дела Wikileaks и заканчивая ее позицией по ситуации в Секторе Газа. Она уптребляла в отношени событий в Палестине слово геноцид, что абсолютно неприемлемо для Вашингтона и Тель-Авива.
То есть, если в прошлом году Нобелевский комитет дипломатично уклонился от претензий Трампа на премию мира, то в этом году, по сути, дан резкий и вполне однозначный ответ.
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