За что дали «Нобелевку» по физиологии и медицине? Как работы лауреатов могут помочь в борьбе со слепотой, ожирением, депрессией?

За что в этом году дали «Нобелевку» по физиологии и медицине?

Евгения Соколова: Если коротко, то за открытие, которое позволяет нам лучше понять, что происходит внутри нашего головного мозга.

Ученые давно знают, что тревога, отвращение, привязанность и другие эмоции связаны с работой определённых областей и нейронных сетей мозга. Их активацию можно увидеть, например, при выполнении функциональной МРТ.

Полина Кривых Психофизиолог, нейроученый, автор телеграм-канала «Что-то на нейронаучном», сооснователь книжных клубов Inhound. Многие методы визуализации головного мозга (ЭЭГ, фМРТ, МЭГ, ПЭТ и другие) вынуждены идти на компромисс и выбирать, что важнее отследить: как быстро во времени меняется активность определенных структур мозга или активность каких именно структур меняется. При этом мы не можем заглянуть еще глубже и выборочно простимулировать активность отдельных нейронов. А оптогенетика позволяет нам сделать этот шаг и в режиме реального времени активировать или заблокировать активность определенных нейронов, воздействуя на них светом.

По сути, речь идет о своего рода «выключателе» для нервных клеток.