Немного от Борхеса, немного от Барта: кто такая Энн Карсон, которой в этом году дали Нобелевскую премию по литературе?

О чем она пишет?

Алина Климкина: Карсон пишет о самых разных вещах: о желании, памяти, одиночестве, утрате, отношениях между людьми, о том, как мы воспринимаем и пытаемся понять окружающий мир. При этом она постоянно обращается к античной литературе и мифологии, находя в них сюжеты и вопросы, которые остаются актуальными спустя тысячи лет.

Карсон сложно с кем-то сравнить, у нее очень узнаваемый и необычный стиль. Она легко соединяет вещи, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми: античные мифы и современную жизнь, поэзию и прозу, философские размышления и личные переживания. При этом она может писать о сложных вещах очень точно, остроумно, а иногда даже с иронией.

Если искать литературные параллели, можно вспомнить Борхеса с его интеллектуальными играми и Ролана Барта, особенно его «Фрагменты речи влюбленного».