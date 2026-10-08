Немного от Борхеса, немного от Барта: кто такая Энн Карсон, которой в этом году дали Нобелевскую премию по литературе?

Четверг Нобелевской недели — день, когда объявляют лауреатов по литературе. В этом году премию вручили канадской писательнице Энн Карсон. В Нобелевском комитете отметили ее «смелое и новаторское творчество, которое, вступая в игровой диалог с классической традицией, создало новые формы современной литературы». Чем известна писательница? О чем она рассказывает в своих работах? И с творчеством каких авторов можно сравнить ее сочинения? На эти вопросы Собака.ru отвечает Алина Климкина, шеф-редактор Издательского проекта «Лед» и выпускающий редактор перевода книги Карсон «Горько-сладкий эрос».
Кто такая Энн Карсон?
Алина Климкина: Энн Карсон — канадская писательница, поэтесса, переводчица и исследовательница античной литературы. Но самое интересное в ней то, что ее творчество практически невозможно отнести к какому-то одному жанру. Она пишет стихи, прозу, философские эссе, романы в стихах, пьесы и даже комиксы.
Карсон постоянно экспериментирует с литературой, смешивает жанры, соединяет античные сюжеты с современной жизнью. При этом она умеет превращать серьезные философские вопросы в увлекательные истории, а научное исследование — в настоящее литературное произведение. Мне кажется, именно эта свобода и делает ее одним из самых необычных современных авторов
О чем она пишет?
Алина Климкина: Карсон пишет о самых разных вещах: о желании, памяти, одиночестве, утрате, отношениях между людьми, о том, как мы воспринимаем и пытаемся понять окружающий мир. При этом она постоянно обращается к античной литературе и мифологии, находя в них сюжеты и вопросы, которые остаются актуальными спустя тысячи лет.
Карсон сложно с кем-то сравнить, у нее очень узнаваемый и необычный стиль. Она легко соединяет вещи, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми: античные мифы и современную жизнь, поэзию и прозу, философские размышления и личные переживания. При этом она может писать о сложных вещах очень точно, остроумно, а иногда даже с иронией.
Если искать литературные параллели, можно вспомнить Борхеса с его интеллектуальными играми и Ролана Барта, особенно его «Фрагменты речи влюбленного».
Что можно почитать на русском?
Алина Климкина: На русском языке отдельными книгами выходили два произведения Энн Карсон, и они очень хорошо показывают две стороны ее творчества.
В 2021 году издательство No Kidding Press выпустило «Автобиографию красного» — роман в стихах, в котором Карсон переосмысляет античный миф о Герионе, краснокрылом чудовище, побежденном Гераклом. Это прекрасный пример того, как древний миф может стать совершенно современной и очень личной историей.
В 2024 году у нас в Издательском проекте «Лед» вышла книга «Горько-сладкий эрос» — первая книга Карсон, написанная еще в 1986 году. Это исследование природы желания через древнегреческую поэзию, философию и литературу, прежде всего через Сапфо и Платона.
Я бы сказала, что эти два издания прекрасно дополняют друг друга. «Автобиография красного» позволяет увидеть Карсон как поэта и экспериментатора, а «Горько-сладкий эрос» — понять интеллектуальные основания ее творчества.
Любовь Сумм
Филолог-классик, один из переводчиков, научный редактор книги «Горько-сладкий эрос»:
«Переводить Энн Карсон — значит переводить переводчика и толкователя, всматриваться в ее перевод древнегреческого текста, вчитываться в обоснование и толкование именно такого перевода.
А переводит Энн Карсон через многократные итерации устремления к первоисточнику — возвращения к себе — обращения из глубины своего сердца к давно отзвучавшим: "Я не смею допустить, чтобы вы умолкли". Энн Карсон волшебно возвращает из молчания могилы голос любви. Так устроен и "Горько-сладкий эрос". Неуловимый. Неумолчный. Прекрасный.».
Издадут ли что-то еще из Карсон после присуждения Нобелевки?
Алина Климкина: Тираж «Горько-сладкого эроса» уже закончился, и сейчас мы как раз готовили переиздание в твердом переплете, очень вовремя. Тираж напечатают в скором времени.
Мы очень рады, что Нобелевская премия привлечет к Карсон внимание новых читателей. Для нас это особенно важный автор, ведь ее творчество находится на пересечении философии, филологии и литературы — именно такие книги мы стремимся открывать российскому читателю.
Что касается других произведений Карсон, нам, безусловно, интересно продолжать работу с ее наследием. На русском языке пока представлена лишь небольшая часть ее библиографии, и мы надеемся, что теперь у читателей появится еще больше возможностей познакомиться с этим удивительным автором.
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