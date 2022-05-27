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Наука и образование

Цифра дня: 1 млрд рублей — столько правительство выделит школам на закупку российских флагов

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Правительство России выделит школам страны порядка 1 миллиарда рублей на закупку государственных символов — в том числе флагов и гербов. Больше всего средств получит Дагестан.

Shutterstock.com

«Направить бюджетные ассигнования Минпросвещения РФ для предоставления в 2022 году из федерального бюджета субсидий бюджетам регионов в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятий по приобретению товаров (работ, услуг) в целях оснащения государственных и муниципальных образовательных учреждений государственными символами Российской Федерации в размере 970,92 млн рублей», — приводит ТАСС текст распоряжения кабмина.

Средства будут выделены субъектам России в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» нацпроекта «Образование». Всего субсидии получат 31 регион страны, наибольшие по объему средств — Дагестан (около 107,5 миллионов рублей), Нижегородская (почти 75,9 миллиона рублей) и Челябинская (55,2 миллиона рублей) области.

Напомним, о том, что российские школьники начнут учебную неделю с поднятия флага, стало известно в середине апреля. Ввести такую традицию предложил экс-министр культуры и помощник президента Владимир Мединский. Первыми к ней присоединились Воронежская и Калужская области. Также с нового учебного года в школах введут обязательное исполнение гимна, а ученики начальных классов начнут посещать уроки исторического просвещения. Рассказываем, как еще изменится жизнь российских школьников

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