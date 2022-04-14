Сделать поднятие флага в российских школах традицией Мединский предложил 24 марта. За образец он предложил взять США: «Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага». Тогда в Кремле предложение Мединского назвали его личной инициативой, никак не связанной с официальной позицией, однако уже 13 апреля идею поддержал глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

«Такой элемент школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже являются устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания. Такая практика способствует формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения», — отметил Кравцов.

Незадолго до этого, 11 апреля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в государственную программу «Развитие образования». Документ позволит оказать поддержку в обеспечении всех школ страны государственной символикой. Как отмечают в пресс-службе Минпросвещения, обеспечение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации будет предусмотрено в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Обязательное поднятие флага в начале учебной недели уже ввели в Воронежской области, в первый раз это произойдет 18 апреля. «Сегодня очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны. Думаю, тут не нужны дополнительные объяснения», — приводит РБК слова губернатора области Александра Гусева. Также введение традиции, предложенной Мединским, поддержали в Калужской области — флаг там будут поднимать во всех школах под гимн России каждый понедельник.