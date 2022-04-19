В школах введут обязательное исполнение гимна России с нового учебного года

Об изменениях сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме в Музее Победы.

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», — заявил Кравцов.

Напомним, российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Решение внести изменения в образовательную программу приняло Министерство просвещения.