В школах введут обязательное исполнение гимна России с нового учебного года

В российских школах введут обязательное исполнение гимна и поднятие государственного флага в начале учебной недели. Нововведение вступит в силу с нового учебного года — с 1 сентября.
Об изменениях сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме в Музее Победы.
«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», — заявил Кравцов.
Напомним, российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Решение внести изменения в образовательную программу приняло Министерство просвещения.
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