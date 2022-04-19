18+
  • Город
  • Наука и образование
  • News
Наука и образование

В школах введут обязательное исполнение гимна России с нового учебного года

Поделиться:

В российских школах введут обязательное исполнение гимна и поднятие государственного флага в начале учебной недели. Нововведение вступит в силу с нового учебного года — с 1 сентября.

Yurich20 / Shutterstock.com

Об изменениях сообщил глава министерства просвещения Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме в Музее Победы.

«С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», — заявил Кравцов.

Напомним, российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Решение внести изменения в образовательную программу приняло Министерство просвещения.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: