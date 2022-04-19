Как изменится жизнь российских школьников? В главных заявлениях главы Минпросвещения Кравцова

По словам Кравцова, уже в мае Минпросвещения намерено направить во все регионы России перечень различных рекомендаций. Один из пунктов будет касаться использования мобильных телефонов. «В мае соответствующие рекомендации будут направлены во все регионы, на августовских совещаниях они буду обсуждены, с 1 сентября каждая школа самостоятельно будет принимать решение, как воспользоваться этими рекомендациями. В том числе в этих рекомендациях есть вопрос, связанный с мобильными телефонам. Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс. Использовать только в том случае, если об этом просят учителя в рамках учебного процесса», — рассказал Кравцов.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года учебная неделя во всех школах страны будет начинаться с исполнения гимна Российской Федерации. «С 1 сентября следующего учебного года уже в каждой школе будет исполняться гимн в начале учебной недели, поднятие государственного флага», — заявил Кравцов. Как сообщает Telegram-канал Минпросвещения «Большая перемена РФ», в рамках пилотного проекта ряд школ России начнут поднимать флаг уже с мая.

Также министерство намерено дополнить учебники по истории событиями, связанными со специальной военной операцией в Украине. «Конечно, дополним учебники истории, программы по истории, теми событиями, которые происходят сейчас, в том числе событиями, которые связаны со спецоперацией», — уточнил глава министерства.

Отдельно Кравцов отметил, что считает важным «использовать полезный опыт из нашего прошлого — формировать знаменные отряды, группы из числа детей, достигших успехов в различных видах деятельности, проводить их обучение». Также он заявил о необходимости ежегодного проведения урока по изучению государственных символов страны. Кроме того, по словам главы Минпросвещения, тезис о воспитании как части образования необходимо закрепить законодательно. «Со всеми заинтересованными сторонами прорабатываем вопрос подготовки отдельной главы про воспитание в Законе об образовании», — резюмировал он.

Напомним, ранее Сергей Кравцов заявил о том, что российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Позже он уточнил, что вводить отдельные уроки не планируется: изучение будет системным, в том числе внеклассным. «История изучается, она будет изучаться с 5-го класса, но уже с начальной школы можно обсуждать в рамках предмета «Окружающий мир» историю своей семьи, своего края, своего региона, малой родины. Посещать музеи, выставки, это можно делать будет в рамках внеурочной, внеклассной деятельности», — сказал он.