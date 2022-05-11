Уроки исторического просвещения в начальных классах введут с нового учебного года

«Мы усилим историческое просвещение с 1 сентября следующего учебного года. Сам урок истории будет в том формате, в котором он происходит. С первого класса в рамках предметов "Окружающий мир", "Основы [религиозных культур] и светской этики" усилим историческую составляющую"», — заявил Кравцов.

Он также отметил, что в школах с 1 сентября введут киноуроки по историческим темам. Кравцов отдельно не сообщил, на какие классы будет распространяться это нововведение. Помимо этого, к концу 2022 года школьные учебники истории обновят новейшими событиям.

«Уже создана при министерстве соответствующая группа экспертов. Мы будем работать все лето и к началу учебного года у нас уже будут конкретные результаты, о которых мы можем говорить. Вопрос изменения учебников не простой, не решается сиюминутно, но я уверен, что мы до конца года соответствующее решение примем, уже обсуждаем с авторами учебников. Я уверен, что соответствующие изменения могут внесены до конца этого года», — заявил Кравцов.

Напомним, российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Решение внести изменения в образовательную программу приняло Министерство просвещения 19 апреля.