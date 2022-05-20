«Попытки привить детям сформированные чиновниками ценности имеют ровно обратный эффект» Лев Лурье — об идее аналога советской пионерии

19 мая в день столетия пионерского движения в Госдуму внесли законопроект о создании общественно-государственного молодежного движения, которое получит название «Большая перемена». Журналисты уже окрестили его аналогом советской пионерии, хотя власти с такой формулировкой не согласны. В своей колонке для «Собака.ru» историк, основатель и преподаватель истории Санкт-Петербургской классической гимназии Лев Лурье рассказала, чего реально не хватает школьникам и объяснил, почему новая организация вряд ли поможет воспитать патриотизм.
Большинство людей, которые сегодня ностальгируют по советской пионерии и, очевидно, приветствуют ее возрождение в том или ином изводе, никогда не состояли в пионерской организации. Ведь первому поколению, которому не успели повязать на шею красный галстук уже исполнилось лет сорок. Поэтому для них это ностальгия по тому, чего они сами не знали и не видели.
Я пионером был. И знаете… никаких особых воспоминаний, положительных или отрицательных у меня нет. Просто потому что большинство детей относились к этому весьма формально. Я уверен, что эта же судьба будет ждать и новую организацию, если она будет создана.
Вообще большинство попыток привить детям какие-то сформированные чиновниками ценности имеют и имели ровно обратный эффект. В дореволюционной России были церковно-приходские школы и обязательные уроки закона Божьего. В итоге мы получили антирелигиозную революцию 1917 года и уничтожение храмов. В свое время я сдавал так называемые Ленинские зачеты, которые вызвали у меня только нелюбовь к советской власти в той форме, в которой она тогда существовала. Ведь я почитал Владимира Ильича Ленина и понял, что он учил нас совершенно не тому, о чем говорил Леонид Ильич Брежнев.
Конечно, в пионерии была и положительная черта — всевозможные секции, дворцы творчества юных, эрмитажные кружки, спортивные занятия. В них дети очень многому учились. Но это не имело прямого отношения к идеологии, напротив идеология этому только мешала.
Не поможет она и в этот раз. От того, что в стране будет создана Юнармия, новая пионерия, или другое движение в каком-то маленьком бедном городке N не появятся хорошие воспитатели. Так что деньги лучше пустить на развитие школьного и внешкольного образования, которое сейчас в большом дефиците. Ведь если детей нельзя научить авиамодельному спорту (по причине отсутствия в городе подобных секций), то и любви к Родине довольно сложно. Особенно если попытки воспитать патриотизм сводятся к некому единому для всех государственному катехизису, к повторению сухих тезисов, которые нужно заучить наизусть.
Вообще некоего единого государственного языка в разговоре с детьми быть не должно и не может. Ведь школьникам, когда они вырастут, придется жить в мире, где люди разговаривают на разных языках и исповедуют разные ценности. Они будут встречаться с циниками и праведниками, с теми, кто считает, что будущее России в Европе и теми, кто ориентируется на среднеазиатскую модель развития. И со всеми этими людьми им придется как-то взаимодействовать. Поэтому чем раньше они поймут, что существуют разные точки зрения, тем лучше.
Именно поэтому я бы не пытался создать некую одну централизованную организацию, а поощрял бы максимально большое количество разных внешкольных движений: юных коммунистов; юных христиан; детей, стреляющих из лука; детей, отправляющихся в походы по хвойным лесам. А дальше пусть родители и школьники сами выбирают. И сами же следят, чтобы не было в этих организациях учителей-педофилов, буллинга и прочих безобразий.
Разве в детской баскетбольной команде не выбирают капитана? Разве занятия по математике не воспитывают терпение и умение преодолевать трудности? Разве туристические секции не проводят походы по пересеченной местности и не дают закалку?
Вообще воспитание эффективно того, когда оно не прямое, а косвенное. Дети охотнее подражают тем, кого любят и уважают. Поэтому если мы хотим учить школьников сплоченности, лидерским качествам, умению терпеть, любить ближнего, дальнего, корюшку и березки, Набокова и Бродского, превозмогать и помогать , то для этого не нужна единая, управляемая из Москвы организация. А живая самодеятельность, на пути которой не надо ставить барьеров.
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