«Попытки привить детям сформированные чиновниками ценности имеют ровно обратный эффект» Лев Лурье — об идее аналога советской пионерии

Большинство людей, которые сегодня ностальгируют по советской пионерии и, очевидно, приветствуют ее возрождение в том или ином изводе, никогда не состояли в пионерской организации. Ведь первому поколению, которому не успели повязать на шею красный галстук уже исполнилось лет сорок. Поэтому для них это ностальгия по тому, чего они сами не знали и не видели.

Я пионером был. И знаете… никаких особых воспоминаний, положительных или отрицательных у меня нет. Просто потому что большинство детей относились к этому весьма формально. Я уверен, что эта же судьба будет ждать и новую организацию, если она будет создана.

Вообще большинство попыток привить детям какие-то сформированные чиновниками ценности имеют и имели ровно обратный эффект. В дореволюционной России были церковно-приходские школы и обязательные уроки закона Божьего. В итоге мы получили антирелигиозную революцию 1917 года и уничтожение храмов. В свое время я сдавал так называемые Ленинские зачеты, которые вызвали у меня только нелюбовь к советской власти в той форме, в которой она тогда существовала. Ведь я почитал Владимира Ильича Ленина и понял, что он учил нас совершенно не тому, о чем говорил Леонид Ильич Брежнев.