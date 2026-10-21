Дачу Макаровой в Комарове приспособят под культурный центр с гостиницей, рестораном и собственным музеем. Реставрация уже началась!

Об уникальности места

Больше ста лет назад побережье Финского залива называли Северной Ривьерой. Из Петербурга сюда приезжали отдохнуть от столичного шума: дышать морским воздухом, гулять среди сосен и проводить лето в неторопливом дачном ритме. Именно в этот период в Келломяки появилась и Дача Макаровой — один из немногих сохранившихся домов той эпохи.

Ее построили в 1907–1913 годах для купчихи Елизаветы Макаровой. Дом выдержан в русском стиле с элементами модерна. В 1945 году он перешел в собственность инженера-изобретателя Алексея Фаворского, создателя научной школы химиков-органиков. А с 1947 года здесь часто проводил лето сын Николая Римского-Корсакова, профессор и лесовод Михаил.

Летом 2025 года Дача Макаровой получила статус регионального памятника архитектуры. В доме сохранилось немало оригинальных деталей: от резных наличников и свесов кровли до цветного остекления окон веранды и башни. Внутри уцелели декоративная обшивка потолков и печи из гофрированного железа.