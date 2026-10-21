Дачу Макаровой в Комарове приспособят под культурный центр с гостиницей, рестораном и собственным музеем. Реставрация уже началась!

Не ДК «Суббота» единым! В Комарове начали реставрацию Дачи Макаровой: один из немногих дореволюционных домов, сохранившихся от старого Келломяки, превратят в пространство с культурной и гастрономической программой. Запускать его будут постепенно. Уже весной здесь планируют провести первые тематические прогулки, бранчи и культурные встречи, вдохновленные историей дачи. Собака.ru рассказывает подробнее о проекте еще одного хот-спота в Курортном районе Петербурга.
Об уникальности места
Больше ста лет назад побережье Финского залива называли Северной Ривьерой. Из Петербурга сюда приезжали отдохнуть от столичного шума: дышать морским воздухом, гулять среди сосен и проводить лето в неторопливом дачном ритме. Именно в этот период в Келломяки появилась и Дача Макаровой — один из немногих сохранившихся домов той эпохи.
Ее построили в 1907–1913 годах для купчихи Елизаветы Макаровой. Дом выдержан в русском стиле с элементами модерна. В 1945 году он перешел в собственность инженера-изобретателя Алексея Фаворского, создателя научной школы химиков-органиков. А с 1947 года здесь часто проводил лето сын Николая Римского-Корсакова, профессор и лесовод Михаил.
Летом 2025 года Дача Макаровой получила статус регионального памятника архитектуры. В доме сохранилось немало оригинальных деталей: от резных наличников и свесов кровли до цветного остекления окон веранды и башни. Внутри уцелели декоративная обшивка потолков и печи из гофрированного железа.
О новом пространстве
Сегодня команда «Дачи Макаровой» заново открывает дачную культуру Северной Ривьеры — через авторскую гастрономию, культурные события и исследовательские программы. После реставрации на первом этаже дачи устроят экспозицию об истории дома и его владельцах, а второй отведут под гостевые номера.
К концу осени 2026 года на территории обустроят сад и построят павильон летней кухни. В саду появятся детали, которые помогут представить дачную жизнь начала XX века: «финские» качели, зеркальный шар — модное украшение участков состоятельных дачников на рубеже веков, — и другие приметы эпохи.
О культурной программе
Исследовательскую и культурную часть проекта курирует Алина Зоря — искусствовед, специалист по проектированию музейных экспозиций и запуску культурных проектов. Среди ее работ — перезапуск музея «Невская застава» и концепция «Стрит-арт хранения» (отмечена премией «Петербург будущего» в 2024 году!). На Даче Макаровой Алина вместе с командой исследователей и историков изучает прошлое дома и поселка Келломяки-Комарово: материалы для тематических прогулок и будущей экспозиции собираются в архивах и библиотеках.
Алина Зоря
искусствовед и куратор культурной программы «Дачи Макаровой»
Сегодня в Комарово почти не осталось дач, куда можно просто прийти и увидеть, как жили люди сто лет назад. Дача Макаровой — счастливое исключение: здесь сохранились детали интерьера, сад и экстерьер дачи. И конечно перед нами стоит сложная задача — сохранить аутентичность и подлинность места, рассказать эту невероятную историю дач.
О гастрономической части проекта
За кулинарную часть проекта отвечает шеф Саша Пименов. Он разрабатывает специальные бранчи и ужины, меню которых вдохновлено историческими рецептами петербургских ресторанов и заведений начала XX века — эпохи, когда была построена Дача Макаровой. Гастрономические события будут проходить в павильоне летней кухни, архитектура которого повторяет декоративные элементы самой дачи — ромбовидные окна и убранство под кровлей, — а интерьер отсылает к эстетике ресторанов начала прошлого века.
Саша Пименов
бренд-шеф проекта Animals и сооснователь хлебопекарни «Брод»
Сегодня в Комарово почти не осталось дач, куда можно просто прийти и увидеть, как жили люди сто лет назад. Дача Макаровой — счастливое исключение: здесь сохранились детали интерьера, сад и экстерьер дачи. И конечно перед нами стоит сложная задача — сохранить аутентичность и подлинность места, рассказать эту невероятную историю дач.
О планах на 2027 год
С весны следующего года гости смогут присоединиться к тематическим прогулкам, — среди них экскурсия об архитектурных стилях и эпохах Комарово, прогулка о самых известных жителях поселка и маршрут, посвященный малоизвестной финской истории Келломяки.
Тогда начнут проводить бранчи и ужинам в павильоне летней кухни — в групповом формате или по индивидуальному бронированию. Осенью, после завершения реставрации, проект заработает полностью: откроются историческая экспозиция на первом этаже и гостевые номера на втором.
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