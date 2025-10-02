Реставрацией дачи Фаберже в Левашово планируют заняться Яна Рудковская и Евгений Плющенко

«Мы с Евгением хотим возродить дачу великого Фаберже в Левашово. Сейчас здание в очень аварийном состоянии, но все поправимо», — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Также она отметила, что также рассматривают еще два лота для реконструкции. По предварительной оценке, в восстановление особняка необходимо будет вложить 400 млн рублей, без учета стоимости покупки.

По словам Рудковской, сейчас дача Фаберже — объект культурного наследия федерального значения — находится в неудовлетворительном состоянии. Она также добавила, что надеется получить на льготное кредитование, которое предоставляет «Дом.РФ» для восстановления объектов культурного наследия.

«Один из корпусов полностью обвален, это просто руины. Еще один корпус немного в лучшем состоянии, но я бы оценила его на один балл из десяти. Я думала, что там сохранилась хоть какая-то лепка, потолки, что представляло бы ценность. Но там не осталось ни единого живого места. Предварительно вложения только в восстановление здания мы оцениваем примерно в 400 миллионов рублей», — сказала Рудковская для «Фонтанки».

В комплексе «Дача Фаберже», расположенном на участке в 8 га, есть шесть зданий общей площадью почти 3000 квадратных метров. Тут планируют создать частный музей и отель примерно на 25 номеров. Интерьеры собираются оформить в духе дореволюционной России. На территории парка оборудуют пространства для тенниса, падел-тенниса, велосипедных прогулок и бега.