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Реставрации

Уткину дачу откроют после реставрации в 2026 году

Специалисты уже отремонтировали кровлю, фундамент, перекрытия и стены здания, а также отреставрировали фасады и интерьеры, восстановили внутренние и наружные инженерные сети.

Фото: пресс-служба Смольного

В Красногвардейском районе Петербурга продолжаются работы по реконструкции филиала музея городской скульптуры — усадьбы «Уткина дача». В этом году планируется завершить отделочные работы, создать наружное освещение и благоустроить территорию.

Восстанавливать «Уткину Дачу» начали еще в 2013 году. С 2011 года усадьба принадлежит Музею городской скульптуры, сейчас там располагается её филиал. После завершения реставрации в усадебном доме планируют разместить экспозиции, посвящённые истории «Уткиной дачи» и монументальной скульптуре Петербурга. Также здесь хотят создать центр работы с детьми, выставочное помещение для проведения мероприятий и открытое фондохранилище. 

Ранее мы рассказывали о том, что особняк Пашкова отреставрировали и открыли в нем Дом Реставратора. В историческом здании Литейном проспекте, д. 37-39 отреставрировали лицевой фасад и большую часть интерьеров парадной анфилады второго этажа: танцевальный зал, Красная и Зеленые гостиные, гостиная рококо, спальня, гардеробная, ванная.

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