Уткину дачу откроют после реставрации в 2026 году

В Красногвардейском районе Петербурга продолжаются работы по реконструкции филиала музея городской скульптуры — усадьбы «Уткина дача». В этом году планируется завершить отделочные работы, создать наружное освещение и благоустроить территорию.

Восстанавливать «Уткину Дачу» начали еще в 2013 году. С 2011 года усадьба принадлежит Музею городской скульптуры, сейчас там располагается её филиал. После завершения реставрации в усадебном доме планируют разместить экспозиции, посвящённые истории «Уткиной дачи» и монументальной скульптуре Петербурга. Также здесь хотят создать центр работы с детьми, выставочное помещение для проведения мероприятий и открытое фондохранилище.

Ранее мы рассказывали о том, что особняк Пашкова отреставрировали и открыли в нем Дом Реставратора. В историческом здании Литейном проспекте, д. 37-39 отреставрировали лицевой фасад и большую часть интерьеров парадной анфилады второго этажа: танцевальный зал, Красная и Зеленые гостиные, гостиная рококо, спальня, гардеробная, ванная.