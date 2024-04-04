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Реставрации

Особняк Веге на Октябрьской набережной отреставрируют

Дом входит в список объектов культурного наследия. Зданию вернут исторический вид, собираются воссоздать воссозданы утраченные архитектурные детали, а внутри приведут в порядок парадную лестницу с кариатидами. После реставрации особняк приспособят под современное использование: там будет офисное пространство.

Рендер Setl Group

Проект реставрации и приспособления исторического здания под офисные пространства подготовило ООО «"НИиПИ "Спецреставрация"». КГИОП уже выдал положительное заключение и разрешение на проведение работ, сообщает инвестор и заказчик проекта Setl Group для «Делового Петербурга».

Руководитель архитектурно-реставрационной мастерской №2 «"НИиПИ "Спецреставрация"» Мария Шапченко отмечает, что здание и его конструкции можно назвать аварийными.

«Для приведения здания в работоспособное состояние нужно частично заменить его конструкции, для этого мы будем аккуратно и фрагментарно снимать детали отделки, реставрировать их и возвращать на место. Предстоят большие работы по воссозданию фасадов. Их декор будет выполняться по иконографии, однако труд лепщиков и скульпторов имеет как научную, так и творческую составляющую. Нужно будет найти баланс между тем, что очевидно по историческим материалам и тем, что скрыто на них», — отмечает Шапченко.

В планах воссоздать утраченные архитектурные детали, в том числе дымовые трубы, балюстраду над вторым этажом, балконы с ажурными коваными ограждениями. Между окнами второго и третьего этажей, над центральным входом, приведут в порядок капители и пилястры. А на северный фасад здания вернут утраченные уникальные цветные витражи. Кроме того, внутри особняка отреставрируют парадную лестницу с кариатидами.

Завершить реставрацию фасадов особняка Веге планируют в течение года. После этого объект приспособят под современное использование.

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