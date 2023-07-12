В особняке Сысоева на Васильевском острове появится многофункциональное пространство

КГИОП согласовал проект приспособления здания под объект общественного питания, сказано в материалах комитета. Как рассказал «Деловому Петербургу» владелец здания Павел Альтов, «это будет многофункциональное пространство». Других подробностей он не сообщил.

Здание площадью 1 800 квадратных метров на 9-й линии Васильевского острова больше известно, как особняк Сысоева. Его возвели в середине XIX века, в разное время там размещался детский приют, а после революции — различные учреждения.

В новейшее время в особняке размещался офис банка «Возрождение». В 2021 году здание продали ООО «Сальдо», принадлежащее предпринимателю Павлу Альтову, сыну сатирика Семена Альтова. Приблизительную сумму сделки оценивали в 152 млн рублей.

Эксперты отмечают, что многофункциональным пространством можно назвать много разных проектов, от выставочных залов до спортивных секций, отмечает генеральный директор компании «Интекон» Игорь Лучков. По его словам, на реконструкцию особняка могут потратить около 100 тысяч рублей на квадратный метр. Это учитывая, что здание не является памятником.