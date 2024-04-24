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Реставрации

Заброшенную усадьбу под Гатчиной отреставрируют и превратят в бутик-отель

Усадьба Елисеевых находится в деревне Белогорка в Гатчинском районе Ленобласти. Из старинного здания сделают бутик-отель с элементами гостиничного проживания.

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«Мы восстанавливаем региональный памятник, там будет бутик-отель с элементами гостиничного проживания», — рассказал основатель и владелец LAR Development Дмитрий Канунников.

В проект собираются вложить порядка 0,5 млрд рублей инвестиций. В LAR Development подтвердили, что речь идет о восстановлении усадьбы Елисеевых в деревне Белогорка в Гатчинском районе Ленобласти, пишет «Деловой Петербург».

Помимо самой исторической усадьбы 1970 квадратных метров новый владелец получил участок площадью 3,7 га с выходом на реку Оредеж. Дом построили в стиле модерн в начале ХХ века, сейчас он входит в список объектов культурного наследия.

Кроме того, LAR Development создана на базе группы «Запстрой» (бывшего главного архитектора Ленобласти Евгения Домрачева) и будет заниматься элитную недвижимость в Петербурге. Одним из первых проектов станет ЖК Ranta Residence в Зеленогорске. На участке 5,4 га собираются построить 14 четырехэтажных корпусов, рассчитанных на 550 квартир.

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