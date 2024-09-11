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Реставрации

Музей-усадьбу Ильи Репина «Пенаты» закроют на реставрацию в конце 2024 года

Уже в ноябре начнут подготовку к реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой». Поэтому часть экспозиции, посвященную художнику, закроют для посетителей и перевезут из дома в основное здание Музея Академии художеств.

Пресс-служба музея-усадьбы И. Е. Репина «Пенаты»

Как рассказали для Собака.ru в пресс-службе музея, во время подготовительного этапа реставрации музейные экспонаты перевезут в основное здание Музея Академии художеств на Университетской набережной. Также на время работ предметы интерьера из собрания музея-усадьбы Репина «Пенаты» передадут на реставрацию.

«После транспортировки музейных экспонатов вокруг усадебного дома будут установлены леса с утепленным контуром. Реставрация начнется в январе 2025 года, а завершение работ планируется ко дню рождения художника в 2026 году: мемориальная экспозиция будет сохранена в первозданном виде», — добавили в пресс-службе музея.

Специалисты должны за время реставрации перебрать венцы дома, заменить инженерные сети, решить проблемы, связанные с отоплением, водоотведением, фундаментом, рассказал директор Музея Академии художеств Алексей Мудров для «Петербургского дневника». Изменения коснутся только зоны приема посетителей и вводных залов.

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