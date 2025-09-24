КГИОП требует через суд провести реставрацию фасадов Апраксина двора

Корпус №1 Апраксина двора самый протяженный в комплексе. Он проходит вдоль всей территории со стороны Садовой улицы и частично — со стороны улицы Ломоносова. Специалисты КГИОП установили собственников и арендаторов помещений корпуса №1 (всего 73 правообладателя, в том числе, физические и юридические лица). Им предъявили исковые требования, по которым необходимо в течение 24 месяцев выполнить ремонт фасадов здания с демонтажем несогласованного дополнительного оборудования.

«В результате анализа прав владения по конкретным помещениям КГИОП уточнил исковые требования по каждому из ответчиков и каждому элементу несогласованного дополнительного оборудования, которые необходимо демонтировать», — сообщили в пресс-службе КГИОП.

Ранее стало известно, что корпус №5 Апраксина двора пройдет реновацию и приспособление под магазины и офисы. Новый проект предусматривает демонтаж поздних перегородок в корпусе, ремонт и создание инженерных систем с новыми входными группами. Они будут выходить на Воронинский проезд и Александровскую линию.

В середине августа 2024 года стало известно, что проект реконструкции Апраксина двора прошел согласование. Власти города договорились с инвестором и согласовали проект. В планах сделать там новую точку притяжения.

Недавно стало известно, что один из исторических корпусов Апраксина двора будут реставрировать по проекту 7-летней давности. Речь идет про здание ягодных рядов в центральной части Апраксина двора на Садовой улице, 28-30, корп. 37-38. Проект от «Студии 44» Никиты Явейна согласовали еще в 2017 году. Тогда предлагали воссоздать пространства пассажа между корпусами и перекрыть стеклянной кровлей — фонарем. Там хотели разместить торговые залы, офисы и технические помещения.

Напомним, в Смольном одобрили реконструкцию Апраксина двора с Мариинским рынком. Решение о заключении с инвестором ООО «Людмила» соглашения о реконструкции и приспособлении для современного использования здания на территории Апраксина двора одобрили на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства. На выполнение работ инвестору дается три года.

Недавно стало известно, что реставрацию Апраксина двора отложили. Причиной переноса восстановления старейшего рынка Петербурга стали разногласия застройщика с другим крупным девелопером.

Разговоры о реставрации старейшего рынка города велись уже давно. За последние десятилетия предлагали несколько проектов. Последний от «Студии 44» Никиты Явейна одобрили осенью 2017 года. Тогда предлагали разделить территорию на 10 районов. В зданиях собирались сочетать торгово-развлекательную, деловую и культурную функции, добавить апартаменты и прогулочные зоны.

В феврале 2023 года стало известно, что проект реконструкции Апраксина двора на 50 млрд заморозили. Заключенные договоренности между Смольным и строительной компанией GloraX о реконструкции зданий и создании общественно-деловой инфраструктуры являются лишь соглашениями о намерениях и «носит декларативный характер». На ПМЭФ в июне 2022 года GloraX подписала со Смольным два соглашения. На реставрацию Апраксина двора планировали потратить 50 млрд рублей, а завершить работы предполагалось к 2029 году.